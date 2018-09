Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach oslavuje 70. výročie svojho vzniku

Rektor UPJŠ v Košiciach Pavol Sovák pripomenul, že LF je v rámci univerzity najväčšou fakultou, čo sa týka počtu zamestnancov aj študentov, vznikla o desať rokov skôr ako samotná univerzita.

Košice 26. septembra (TASR) - Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach oslavuje v týchto dňoch 70. výročie svojho vzniku. Od roku 1948 na nej úspešne ukončilo štúdium takmer 15.000 absolventov. Ako v stredu na tlačovej konferencii uviedol dekan LF UPJŠ Daniel Pella, fakulta v poslednom období urobila viacero pozitívnych krokov k jej ďalšiemu rozvoju.



"Podarilo sa nám zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu priestorov. V priebehu nasledujúceho roka sa chystáme otvoriť simulátorový park pre študentov, kde budeme mať k dispozícii možno viac ako 20 simulátorov, vďaka čomu budú mať študenti prístup prakticky k všetkým akútnym život ohrozujúcim situáciám," spresnil.



Za dôležité označil aj členstvo Slovenskej republiky v medzinárodnej infraštruktúre, európskej neziskovej organizácii ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) zameranej na klinický výskum. LF UPJŠ bude koordinátorom aktivít na Slovensku ako národný partner ECRIN, zatiaľ ako pozorovateľ. Pella verí, že to pomôže zvýšiť kvalitu poskytovanej starostlivosti v Košiciach. "Boli by sme radi, keby sa naši pacienti dostali k liekom, ktoré sú v súčasnosti obmedzene dostupné alebo sú dostupné zatiaľ len v rámci klinických skúšaní," dodal.



Ďalšie pozitívum vníma v súvislosti s pripravovanou zmenou kompetencií. "Najviac vyučovacích hodín strávia študenti počas klinického štúdia v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach. Pred šiestimi rokmi došlo k zlému experimentu. Od 1. októbra sa ale vrátime k tomu, že sa zdravotnícka činnosť a pedagogicko-vedecká činnosť nebude deliť medzi primára a prednostu," dodal.



Rektor UPJŠ v Košiciach Pavol Sovák pripomenul, že LF je v rámci univerzity najväčšou fakultou, čo sa týka počtu zamestnancov aj študentov, vznikla o desať rokov skôr ako samotná univerzita. "Chcem povzbudiť súčasnú generáciu a manažment LF UPJŠ v Košiciach k najambicióznejším plánom. Je naozaj na čom stavať. Vedecká infraštruktúra v centrách excelentnosti a Univerzitnom vedeckom parku, široká medzinárodná spolupráca a multinárodná komunita talentovaných študentov sú piliere, ktoré jej dávajú sebavedomie k tomu, aby sa uchádzala o ďalšie vizionárske projekty a budovala najperspektívnejšie medicínske techniky a odbory," povedal.



Na LF UPJŠ aktuálne študuje takmer 3000 študentov, počet zahraničných študentov v tomto akademickom roku presiahol číslo 1000.



Oslavy 70. výročia vzniku fakulty sa uskutočnia 27. a 28. septembra. Okrem slávnostného zasadnutia Vedeckej rady LF UPJŠ a vedeckej konferencie bude ich súčasťou aj odovzdanie priestorov vedeckého parku UPJŠ Medipark do prevádzky.