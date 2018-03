Starý cintorín v Leopoldove premenia na nový park

Aktuálne sa začalo s výrubom nevyhovujúcich drevín, ktoré uvoľnia miesto novej výsadbe a vybudovaniu voľnočasových prvkov. Práce by sa mali začať v apríli.

Leopoldov 1. marca (TASR) - V tomto roku čaká mesto Leopoldov premena starého cintorína na nový park. Aktuálne sa začalo s výrubom nevyhovujúcich drevín, ktoré uvoľnia miesto novej výsadbe a vybudovaniu voľnočasových prvkov. Práce by sa mali začať v apríli.



Leopoldov nemá priestoru pre verejné aktivity a oddych nazvyš. Preto sa mesto rozhodlo oživiť plochu pred viac ako tridsiatimi rokmi zrušeného cintorína v širšom centre a vypísalo na ňu v roku 2017 architektonickú súťaž. Jej víťazmi sa stal architektonický tím v zložení Klára Zahradníčková, Jakub Kopec a Tomáš Džadoň, ktorí riešili plochu 110 metrov širokú a 50 metrov dlhú.



"V prvom rade musíme skultivovať zeleň, po výrube nastúpime s masívnou výsadbou, nakoľko chceme, aby miesto malo vhodnú klímu aj počas horúcich letných dní, aby to boli druhé pľúca Leopoldova," povedala pre TASR primátorka Terézia Kavuliaková. Plocha bude podľa jej slov rozdelená na tretiny, v dvoch budú osadené lavičky, malé pódium a originálne herné prvky. "Výtvarník Tomáš Džadoň ich navrhol ako originálne, vyrobené napríklad z armatúr," uviedla primátorka. Počíta sa aj s vodným prvkom, ktorým bude bahnisko pre hru detí. Ďalšia časť bude vydláždená a pri kaplnke vytvorí námestíčko. "Pre túto myšlienku sme museli posunúť plot cintorína, pretože stála za ním," dodala Kavuliaková.



Práce by mali trvať približne šesť mesiacov a tak sa Leopoldovčania z nového parku budú môcť tešiť až na jeseň.