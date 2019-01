Lesníci si v B. Bystrici pripomenuli výročie úmrtia J.D. Matejovie

J.D. Matejovie sa narodil 12. júla 1774 v Dobroči pri Čiernom Balogu na strednom Slovensku.

Banská Bystrica 18. januára (TASR) - Začiatok zalesňovania z vlastných zdrojov, spúšťanie dreva rigolmi či zavedenie všeobecného používania ručnej píly. To sú najväčšie počiny v oblasti lesníctva, o ktoré sa zaslúžil významný priekopník moderného lesníctva Jozef Dekret Matejovie. Lesníci si v piatok v Banskej Bystrici pripomenuli 178. výročie od jeho úmrtia.



J.D. Matejovie sa narodil 12. júla 1774 v Dobroči pri Čiernom Balogu na strednom Slovensku. Bol významným slovenským horárom, ktorý hlavne na Horehroní zaviedol a presadzoval v ťažbe dreva pílu namiesto sekier, no predovšetkým bol priekopníkom v obnove lesov.



Hlavnou Dekretovou myšlienkou bolo plánovité zalesňovanie hôr zdevastovaných niekoľkými storočiami ťažby dreva pre potreby miestneho rozvinutého baníctva, hutníctva a sklárstva. Jeho zásluhou sa na Slovensku začalo s výsevom v lesoch z vlastných zdrojov, spúšťaním dreva rigolmi a zaviedlo sa všeobecné používanie ručnej píly.



"Hoci bol samouk a lesný praktik, bol zároveň obhajcom progresívnych myšlienok pri obhospodarovaní lesov. Založil nielen tradíciu lesnej prvovýroby, ale významnosť lesného hospodárstva videl v zachovaní, zabezpečovaní a všestrannom zveľaďovaní lesov," uviedol generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Marian Staník.



Dovtedy sa odlesňovaniu bránilo len úradným obmedzovaním ťažby dreva a zákazmi pasenia kôz na holinách. Zalesňovanie inak ako prirodzenou cestou bolo neznáme. J.D. Matejovie sa podarilo presadiť plánovitú výsadbu a sám ju aktívne realizoval, opätovné zalesňovanie pokladal za najvýznamnejšiu prácu. Do roku 1838 zalesnil 3942 hektárov, ktoré boli predtým bez porastu. V jeho práci pokračovali aj jeho nástupcovia.