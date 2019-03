Lesy mesta Brezno plánuje výrub stromov pri hlavnej ceste

Ťažba na svahu sa má realizovať postupne, pričom doprava nebude odklonená na obchádzku. Vedenie mestských lesov preto žiada vodičov o trpezlivosť, keďže sú to technologicky náročné a rizikové práce.

Brezno 12. marca (TASR) – Na svahu pri hlavnom cestnom ťahu smerom na Beňuš plánujú Lesy mesta Brezno od 18. marca vykonávať výrub stromov. Informoval o tom v utorok brezniansky magistrát na svojej webovej stránke s tým, že vodiči by si cestu do tejto horehronskej metropoly alebo cez ňu mali naplánovať tak, aby sa vyhli čakaniu, prípadne počítali s istou časovou rezervou.



"Lesy naplánovali výrub stromov na druhú polovicu marca s ukončením prác najneskôr 5. apríla, v závislosti od poveternostných a klimatických podmienok, vždy iba v pracovných dňoch, v čase od ôsmej ráno do šestnástej hodiny popoludní," uvádza web mesta Brezno.



Ide o spracovanie náhodnej ťažby a zároveň preventívne opatrenie, týkajúce sa úseku Zadné Halny po začiatok Bujakova, oproti čerpacej stanici. Ťažba na svahu sa má realizovať postupne, pričom doprava nebude odklonená na obchádzku. Vedenie mestských lesov preto žiada vodičov o trpezlivosť, keďže sú to technologicky náročné a rizikové práce.



"V záujme zachovania bezpečnosti premávky na tomto frekventovanom úseku použijeme dočasné dopravné značenie. Premávka bude podľa potreby prechodne zastavovaná, nie však na dlhšie ako desať minút," tvrdí magistrát.