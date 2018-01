Lesy SR chcú vyvrátiť medializované informácie na tlačovej konferencii

V médiách boli podľa vedenia podniku opakovane prezentované názory odborníkov aj o exporte drevnej suroviny do zahraničia, ktoré si často laická verejnosť ihneď spája so štátnym podnikom Lesy SR.

Banská Bystrica 26. januára (TASR) - Tlačovú konferenciu, na ktorej chcú vyvrátiť všetky nepravdivé medializované informácie o nakladaní s drevnou surovinou v štátnom podniku Lesy SR, zvoláva jeho vedenie na budúci týždeň. TASR o tom informoval hovorca podniku Radko Srnka.



„V žiadnom prípade sa nemôžeme stotožniť s tvrdením, že až 60 percent dreva prevážaného po Slovensku je neoznačených. Toto tvrdenie považujeme za účelovú interpretáciu,“ uviedol k už medializovaným informáciám obchodný riaditeľ Lesov SR Tomáš Klouček.



Podľa vyhlášky o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva pri prevoze vlákninového dreva a ostatného priemyslového dreva V. triedy kvality, dreva kratšieho ako dva metre totiž podľa neho postačuje, aby bol označený jeden kus na odvoznej súprave, a tým sa považuje drevo za označené. „Nemusí byť označený každý kus dreva, čo u laika môže vzbudiť dojem, že drevo je neoznačené. Toto podozrenie môže byť umocnené faktom, že vláknina v súčasnosti tvorí 60 až 70 percent vyťaženého dreva,“ pripomína Klouček.



„Odmietame tiež tvrdenie o tom, že osoby zainteresované do uvádzaných káuz ostávajú nepotrestané. Súčasné vedenie štátneho podniku má záujem zavádzať čo najtransparentnejšie postupy v manažmente lesného majetku,“ vyhlásil generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník.



Podľa neho vyjadrenia niektorých novinárov, ktorí sa nedostatočne venujú novinárskej problematike alebo cielene zabúdajú na novinársku etiku, sa snažia toto úsilie štátneho podniku ukryť pred verejnosťou. „Cieľom vedenia štátneho podniku je obhajovať česť podniku, ktorý bol v roku 2015 spoločnosťou Transparency International vyhlásený za najtransparentnejšiu firmu na Slovensku,“ vyhlásil Staník.



„Vzhľadom na neutíchajúce útoky a podnety rôznych lobistických skupín voči Lesom SR formou štvavých kampaní sa len utvrdzujem v tom, že ideme správnym smerom a realizáciou novej obchodnej stratégie sme sa dotkli 'čiernych miest', ktoré vytvárali priestor pre obchod bez identifikácie konečného spracovateľa a pre nejasné toky drevnej hmoty smerujúce k exportu mimo SR,“ dodáva Klouček.



V médiách boli podľa vedenia podniku opakovane prezentované názory „odborníkov“ aj o exporte drevnej suroviny do zahraničia, ktoré si často laická verejnosť ihneď spája so štátnym podnikom Lesy SR. "Nikto už však ďalej nevysvetľuje výšku ťažieb u Lesov SR a ostatných obhospodarovateľov lesov Slovenskej republiky a výšku ich exportu. Chcem opakovane upozorniť na skutočnosť, že Lesy SR vyvážajú do zahraničia v posledných rokoch priemerne iba 2,7 percenta svojej ročnej produkcie," spresnil Klouček.



Export sa týkal predovšetkým sortimentov dreva, ktoré nie sú schopné spracovať žiadne domáce subjekty, ďalej cenných sortimentov dreva, ktoré Lesy SR predali prostredníctvom verejných dražieb, do ktorých sa mohli zapojiť aj zahraničné subjekty, a samozrejme, aj na základe uzatvorených obchodných zmlúv.