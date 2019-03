Lesy SR sú ochotné znížiť ťažbu v okolí Bratislavy

Lesy SR zadali odborníkom z Technickej univerzity vo Zvolene vypracovanie analýzy na posúdenie dosahov zmeny hospodárenia v lesoch v okolí Bratislavy.

Bratislava 20. marca (TASR) – Štátny podnik Lesy SR je otvorený zníženiu ťažby a zintenzívneniu rekreačných funkcií lesov v Bratislave a jej okolí. Pripomína však, že finančné kompenzácie bude musieť zabezpečiť Bratislava a jej mestské časti. Vyhlásili to zástupcovia Lesov SR po tom, čo bola vo Zvolene prezentovaná štúdia k posúdeniu dosahov zmeny hospodárenia v lesoch v okolí hlavného mesta. Analýza prináša sedem alternatív riešenia územia bratislavských prímestských lesov. Bratislavský magistrát a mestské časti majú teraz osem týždňov na výber jednej z alternatív.



Lesy SR zadali odborníkom z Technickej univerzity vo Zvolene vypracovanie analýzy na posúdenie dosahov zmeny hospodárenia v lesoch v okolí Bratislavy. V tejto lokalite sa totiž časť lesa využíva aj na hospodárenie a môže tam prebiehať ťažba. Analýza navrhuje sedem spôsobov hospodárenia, od najjemnejších, vylúčenie ťažby a bezzásahový režim, až po bežné hospodárenie.



"Z mojej strany bude iniciatíva o ďalšiu komunikáciu s primátorom Bratislavy a mestskými časťami, aby sme sa postupne bavili o ďalších možných krokoch, ktoré vieme spoločne urobiť, aby sme viac podporili rekreačnú funkciu lesov v okolí Bratislavy a spoločne našli krytie ekonomických dosahov, ktoré má nejaké obmedzenia na štátny podnik," povedal generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník. So zástupcami bratislavských samospráv sa chce stretnúť v priebehu najbližších ôsmich týždňov.



Analýza navrhuje sedem alternatív, a to bežný manažment podľa aktuálneho Plánu starostlivosti o les (priorizácia produkčnej funkcie), hospodárenie zamerané na rozvrstvenie štruktúry lesa založené na pozitívnom výbere, zjemnené hospodárenie pri obmedzení predpísanej ťažby na 66 percent, zjemnené hospodárenie pri obmedzení predpísanej ťažby na 33 percent, pasívny manažment, orientácia na ochranu pôdy a orientácia na ochranu vody. V rámci analýzy boli vytvorené alternatívne plány starostlivosti o les.



"Na základe vypracovanej štúdie je možné pristúpiť ku zmene hospodárenia v prímestských bratislavských lesoch. Vieme tak nastaviť optimálny model fungovania, aby sme čo najviac vyšli v ústrety požiadavkám ľudí," povedal Staník. Lesy SR však upozorňujú, že obmedzenie ťažby bude potrebné finančne kompenzovať. Podobný model funguje v Bratislave aj v prípade mestských lesov. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) uviedla, že si to samosprávy musia uvedomiť. "Je to otázka na nich, koľko sú ochotné za rekreačnú a ostatné funkcie lesa zaplatiť," podotkla.



Bratislava tvrdí, že analýza potvrdzuje princíp, ktorý uplatnilo aj hlavné mesto v prípade mestských lesov. "To znamená zonáciu, ktorou vzniknú rozsiahle oblasti so znížením objemu ťažby a bez ťažby dreva, a ktorá určí presné pravidlá pre ťažbu dreva v jednotlivých zónach. Od limitovanej ťažby až po jej úplný zákaz," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Pokiaľ lesy pripúšťajú obmedzenie ťažby, ktorá by mala mať negatívny dosah na hospodárenie štátnych lesov, podľa mesta pripúšťajú zároveň aj to, že v súčasnosti neprebieha v lesoch len nevyhnutná ťažba pre zdravý vývin lesov, ale že v nich prebieha aj ťažba vyslovene hospodárska. "Oba závery, ktoré z analýzy pre nás vyplývajú, sa však zdajú byť dobrým východiskom k ďalšej diskusii," podotkol Bubla.