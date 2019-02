Lesy SR upozorňujú, že kompetencie na ochranu lesov majú aj samosprávy

Prečítajte si aj: Obyvatelia Bratislavy odovzdali petíciu, chcú zabrániť výrubu lesov

Bratislava 14. februára (TASR) – Lesy SR sa ohradzujú voči niektorých tvrdeniam v súvislosti s ochranou lesov a výrubmi v Bratislave a okolí. Zdôrazňujú, že zvýšiť ochranu lesov a posilniť ich rekreačné využitie sa dá požiadaním o vyhlásenie za lesy osobitného určenia, prípadne za ochranné lesy. Takúto možnosť majú zo zákona medzi inými aj orgány samosprávy, doteraz tak neurobili. Požiadali o to len Lesy SR v roku 2015 na štátnych pozemkoch.uviedol pre TASR Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR.Rovnako totiž podľa neho mohli postupovať aj ďalší vlastníci lesných pozemkov, prípadne iné fyzické či právnické osoby po predchádzajúcom súhlase vlastníka pozemku. Za pravdu mu dáva aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Podľa neho mestské časti, magistrát, mestské lesy ani Bratislavský kraj nepožiadali o úpravu štatútu vlastných lesných pozemkov na tzv. lesy osobitného určenia pri príprave aktuálneho Plánu starostlivosti o les. Samosprávy však takúto možnosť majú podľa rezortu stále.Štátny podnik i ministerstvo tak reagujú na tohtotýždňové vyjadrenia poslankyne Národnej rady SR Anny Zemanovej (SaS) a zástupcov niektorých samospráv.vyhlásila Zemanová.Je tiež presvedčená, že program starostlivosti o les (PSL) na obdobie rokov 2016 – 2025 bol pripravený, resp. schválený protizákonne. Poukazuje na nezákonné vylúčenie niektorých žiadateľov ako účastníkov správneho konania vo veci vyhodnotenia daného dokumentu. Odbor opravných prostriedkov Okresného úradu (OÚ) Bratislava to vidí inak a vylúčenie žiadateľov odôvodňuje tým, že do konania sa neprihlásili v zákonom stanovenej lehote.píše sa v stanovisku. Jeho rozhodnutie potvrdil aj rezort pôdohospodárstva ako príslušný odvolací orgán.Na základe žaloby sa vec dostala na Krajský súd (KS) v Bratislave. Ten zrušil napadnuté rozhodnutie MPRV SR a vec vrátil na ďalšie konanie.uviedol hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.Kasačnú sťažnosť voči rozsudku krajského súdu podalo MPRV SR.poznamenal Daniel Hrežík z ministerstva pôdohospodárstva.Doručenie kasačnej sťažnosti, teda mimoriadneho opravného prostriedku podávaného proti právoplatnému rozhodnutiu, potvrdila aj hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Stalo sa tak 21.11.2018.priblížila Važanová. O kasačnej sťažnosti sa podľa nej nerozhoduje prednostne, čiže kasačná sťažnosť nemá prednosť pred ostatnou rozhodovacou činnosťou senátov správneho kolégia.doplnila Važanová.Na Lesnom celku Lesy SR Bratislava tvoria v súčasnosti lesy osobitného určenia výmeru 2278 ha (53 percent). Lesy chránené sú na výmere 469 ha (11 percent) a lesy hospodárske, ktoré sa považujú podľa zákona za základnú kategóriu, na výmere 1525 ha (36 percent).