Leteckí záchranári na Štrbskom Plese pomáhali zranenému cyklistovi

Štrbské Pleso 9. júna (TASR) - Posádku leteckých záchranárov z Popradu privolali v piatok podvečer k 45-ročnému cyklistovi. Na úseku medzi Štrbským Plesom a Podbanským zišiel mimo cesty a narazil do pevnej prekážky.



Ako informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková, lekárku po prílete vrtuľníka k miestu udalosti spustili k pacientovi pomocou palubného navijaka. "Zranený bol v starostlivosti náhodných svedkov, ktorí mu až do príchodu záchranárov poskytovali prvú pomoc. Utrpel mnohopočetné poranenia hlavy s následnou poruchou vedomia," opísala.



V spolupráci s prítomnými pozemnými záchranármi cyklistu previezli k vrtuľníku. Po napojení na umelú pľúcnu ventiláciu ho v stabilizovanom stave s poranením hlavy a s ďalšími povrchovými odreninami leteckí záchranári transportovali do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.