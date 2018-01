Leteckí záchranári pomáhali kolegom z HZS a žene po páde z koňa

Po ošetrení a preložení na palubu zranenú ženu previezli na urgentný príjem Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Poprad 14. januára (TASR) – Leteckých záchranárov z Popradu v nedeľu predpoludním privolali do obce Mengusovce, kde potrebovala ich pomoc 46-ročná žena, ktorá si po páde z koňa vážne poranila chrbticu. Rýchla zdravotná pomoc pacientku priviezla k záchranárskemu vrtuľníku. Po ošetrení a preložení na palubu zranenú ženu previezli na urgentný príjem Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.



Popoludní prišla ďalšia požiadavka o pomoc. V obci Mlynky - Biele Vody v okrese Spišská Nová Ves dostalo terénne vozidlo Horskej záchrannej služby (HZS) šmyk a zletelo do potoka. V aute sa nachádzali traja ľudia. Lekárka leteckých záchranárov si po pristátí prevzala od rýchlej zdravotnej pomoci do svojej starostlivosti najťažšie zraneného, 37-ročného muža, ktorý utrpel viacnásobné ťažké poranenie s úrazom hlavy. Po poskytnutí primárneho zdravotného ošetrenia smeroval záchranársky vrtuľník s pacientom v stabilizovanom stave a pri vedomí opäť do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Druhý, 24-ročný muž mal poranenú nohu a pozemní záchranári ho odviezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Tretí pasažier vyviazol bez vážnejších zranení.



Zásah sa konal v súčinnosti s hasičmi aj políciou. TASR informovala Zuzana Hopjaková z AIR TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., a hovorkyňa Operačného strediska Zdravotnej záchrannej služby Alena Krčová.