Leteckí záchranári pomáhali mužovi s viacerými zraneniami po nehode

Tridsaťročný vodič po náraze utrpel poranenia viacerých častí tela.

Banská Štiavnica 1. novembra (TASR) - Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) ATE z Banskej Bystrice pomáhala vo štvrtok dopoludnia pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v Banskej Štiavnici. Tridsaťročný vodič tam po náraze utrpel poranenia viacerých častí tela.



"Záchranársky vrtuľník pristál na ploche pri nemocnici, kde si od posádky rýchlej lekárskej pomoci prevzali leteckí záchranári pacienta do svojej starostlivosti," uviedla k prípadu hovorkyňa VZZS ATE Zuzana Hopjaková. "Lekár mu doplnil ďalšiu liečbu a so zabezpečenými vitálnymi funkciami bol v stabilizovanom stave s takzvanou polytraumou letecky prevezený do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici," dodala.