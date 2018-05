DRÁMA V JAKLOVCIACH: Záchranári ratovali muža,do hlavy ho trafila píla

Muž bol krátkodobo v bezvedomí, na okolnosti úrazu si nepamätal.

Košice 23. mája (TASR) - Leteckí záchranári z Košíc leteli v stredu predpoludním do obce Jaklovce v okrese Gelnica na pomoc 63-ročnému mužovi, ktorého do hlavy zasiahol uvoľnený kotúč píly.



Ako TASR informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková, muž bol krátkodobo v bezvedomí, na okolnosti úrazu si nepamätal.



"Privolaní pozemní záchranári ho priviezli k vrtuľníku, ktorý pristál na vhodnom mieste na pristátie. Posádka si ho prevzala do svojej starostlivosti, lekár leteckých záchranárov mu doplnil potrebnú liečbu a v stabilizovanom stave pri vedomí bol vrtuľníkom prevezený do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach," spresnila Hopjaková.