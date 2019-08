Leteckí záchranári z Popradu pomáhali v Telgárte aj v Dedinkách

Pacienti sa zranili pri výbuchu kotla a páde zo strechy.

Dedinky/Telgárt 4. augusta (TASR) - Leteckí záchranári z Popradu pomáhali v nedeľu dvom ľuďom. Po výbuchu kotla v obci Dedinky, okres Rožňava, utrpel v nedeľu napoludnie vážne zranenie 67-ročný muž. Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková informovala, že po neodkladnom vzlete vrtuľník pristál na futbalovom ihrisku.



"Od rýchlej zdravotnej pomoci si leteckí záchranári prevzali 67-ročného muža, ktorého v rodinnom dome zasiahol výbuch kotla. S popáleninami hornej končatiny a oblasti brucha ho v stabilizovanom stave letecky transportovali do Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Košiciach – Šaci," uviedla hovorkyňa.



Popradská posádka zasahovala v nedeľu aj v obci Telgárt, okres Brezno. Od pozemnej záchrannej zdravotnej služby si prevzala do svojej starostlivosti 37-ročného maďarského pacienta, ktorý spadol zo strechy z výšky približne šiestich metrov. "So suspektným poranením panvy, krížovej časti chrbtice a ľavej dolnej končatiny ho v stabilizovanom stave pri vedomí letecky previezli na urgentný príjem Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici," uzavrela Hopjaková.