Leteckí záchranári zasahovali na dvoch miestach súbežne

Záchranársky vrtuľník vyrazil zo svojej základne v Poprade na pomoc slovenskému turistovi, ktorý po približne 20-metrovom páde pod Kriváňom utrpel poranenie dolnej končatiny v oblasti kolena.

Vysoké Tatry 18. augusta (TASR) – Záchranári Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE zasahovali v nedeľu dopoludnia pri dvoch úrazoch vo Vysokých Tatrách. Než ukončili prvý výjazd, boli povolaní k ďalšiemu. V oboch prípadoch išlo o poranenie dolnej končatiny. Informovala o tom hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.



Krátko predpoludním vyrazil záchranársky vrtuľník zo svojej základne v Poprade na pomoc 31-ročnému slovenskému turistovi, ktorý po približne 20-metrovom páde pod Kriváňom utrpel poranenie dolnej končatiny v oblasti kolena. "Dvaja horskí záchranári spolu s lekárom VZZS boli na najbližšom možnom a bezpečnom mieste z paluby vysadení pomocou lanovej techniky, ďalej stúpali k zranenému pozemne. Po primárnom ošetrení ho pripravili na pozemný transport vzhľadom na to, že leteckou technikou na nich z dôvodu nepriaznivého počasia a veľkej oblačnosti nebolo možné na danom mieste dosiahnuť," opísala ďalší proces zásahu Hopjaková.



Leteckí záchranári medzitým dostali ďalšie hlásenie o pomoc. Na turistickom chodníku smerujúcom k Studenovodským vodopádom na nich čakala 68-ročná turistka, ktorá si pravdepodobne zlomila predkolenie. Po primárnom ošetrení ženu záchranári z miesta evakuovali a previezli do Starého Smokovca, kde ju odovzdali do starostlivosti posádky rýchlej zdravotnej pomoci.



"Následne nabral pilot smer späť k miestu prvej záchrannej akcie, keďže záchranárom sa podarilo zniesť zraneného pod oblačnosť na miesto, kde už vrtuľník mohol letieť. Zraneného turistu s lekárom z miesta posádka evakuovala pomocou palubného navijaka a s podozrením na zlomeninu dolnej končatiny letecky previezla na ďalšie vyšetrenie do popradskej nemocnice," doplnila Hopjaková.