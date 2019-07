Letisko Košice opäť prekonalo rekord v charterových letoch

Letisko Košice zaznamenalo doposiaľ ako najsilnejší deň tohto roka 25. jún, vybavilo spolu 3873 cestujúcich, z toho 2325 dovolenkárov na charterových letoch.

Košice 4. júla (TASR) – Z košického letiska odletelo v júni 27.184 dovolenkárov, čo v danom mesiaci predstavuje absolútny rekord v histórii letiska, medziročne ide o nárast o 17,5 percenta. Z hľadiska charterovej prepravy bol najlepším aj celý prvý polrok. TASR o tom za letisko informovala Karolína Linhartová.



Za prvých šesť mesiacov prešlo letiskom spolu 31.652 charterových cestujúcich, celkovo vybavili 219.454 pasažierov. Predstavuje to medziročný nárast o 2,7 %. „Z tohto hľadiska ide o najsilnejší jún, respektíve prvý polrok za posledných desať rokov a druhý najsilnejší v histórii letiska,“ uviedla.



„Napriek tomu, že minuloročná letná sezóna bola rekordná s takmer 170.000 vybavenými charterovými cestujúcimi, prvý polrok tohto roka naznačuje, že by sa nám mohlo podariť ju v tomto roku ešte o niečo prekonať,“ potvrdil riaditeľ letovej prevádzky Martin Jezný.



Ako povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Michael Tmej, za ešte lepšími výsledkami v oblasti charterovej prepravy oproti rekordnému vlaňajšku je najmä skorý začiatok sezóny. „K moru sa z Košíc lieta tento rok už od apríla, čo doteraz nebolo zvykom,“ uviedol. Verí, že cestovné kancelárie budú v predlžovaní dovolenkovej sezóny v budúcnosti pokračovať.



Prostredníctvom cestovných kancelárií sa z Košíc odlieta do 14 destinácií v krajinách Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Egypt, Grécko, Severný Cyprus, Taliansko, Tunisko a Turecko.