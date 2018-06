Letisko v Prievidzi patrilo policajtom,ozbrojeným i záchranným zložkám

Cieľom podujatia je okrem oslavy Medzinárodného dňa detí i priblížiť prácu nielen polície, záchranárskych zložiek, armády.

Prievidza 1. júna (TASR) - Prievidzské letisko v piatok opäť po roku obsadili policajti, vojaci, hasiči či záchranári. Jubilejný 15. ročník Dňa mestskej polície, ozbrojených a záchranných zložiek prilákal tisíce ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí si mohli pozrieť ukážky ich práce.



"Začali sme v malom meradle, na námestí, kde na prvom ročníku bola len mestská, štátna polícia, tiež hasiči a postupne sa táto myšlienka rozvíja do podoby, že od štvrtého ročníka sme nepretržite v priestoroch letiska, aj zložky sa postupne rozšírili. V najsilnejších ročníkoch tu bolo až takmer 50 vystavujúcich, účinkujúcich," spomenul Vít Zajac, koordinátor prevencie Mestskej polície Prievidza, ktorá je hlavným organizátorom podujatia.



Cieľom podujatia je podľa neho okrem oslavy Medzinárodného dňa detí i priblížiť prácu nielen polície, záchranárskych zložiek, armády. "Deti majú možnosť vidieť tieto zložky pokope, naraz, mimo zákrokov, zásahov alebo mimoriadnych udalostí. Majú možnosť komunikovať s policajtmi, vojakmi, záchranármi, na rozdiel od akcie, kde takéto niečo nie je možné. Je to podujatie cielené na deti, aj každá zložka sa môže takýmto spôsobom zviditeľniť a spropagovať," priblížil.



Každá ukážka na Dni mestskej polície, ozbrojených a záchranných zložiek je svojím spôsobom zaujímavá, deti si bežne nemôžu siahnuť na policajnú zbraň, pozrieť si mobilný skener, rôznu vojenskú techniku, odmínovacieho robota, zobrať si ich do ruky a možno aj vyskúšať prácu s nimi, podotkol Zajac.



"Poviem pravdu, sám od seba by som nikdy na takúto akciu nešiel, ale môžem ľutovať, že som domased, lebo je tu čo vidieť. Samého ma zaujalo niekoľko vecí," povedal špeciálny hosť podujatia Ľuboš Kostelný.



S políciou má herec, ktorý si i policajta zahral v jednom zo slovenských seriálov, podľa svojich slov osobné skúsenosti. "Včera som dostal pokutu za rýchlosť. Myslím si, že ako sa my správame k nim, oni sa správajú k nám. A presne taký dojem mám aj po včerajšej pokute, pretože u mňa bola veľká. Keď som bol naštvaný a dostal som pokutu, tak bola veľká, ale keď som sa správal normálne a bol som príjemný voči policajtom, vždy mi dali tú pokutu nižšiu alebo žiadnu, iba ma napomenuli," dodal.



Nábor nových príslušníkov cieľom organizátorov nie je, prezentovala sa tam však regrutačná skupina ozbrojených síl, ktorá cielený nábor robila. "Možno za tých 15. ročníkov niekoho toto podujatie motivovalo, aby v zložkách pracoval. Niečo takéto teda nevylučujeme," dodal Zajac.