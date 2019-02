Letná sezóna v Partizánskom prinesie i koncerty inštrumentalistov

September v Partizánskom bude opäť patriť narodeninovým oslavám mesta, kde tento rok bude hlavným hosťom spevák Adam Ďurica.

Partizánske 17. februára (TASR) - Letné mesiace na Námestí SNP v Partizánskom budú patriť i koncertom inštrumentalistov. Tie doplnia ponuku 30 podujatí, ktoré počas roka pripravuje samospráva s Mestskou umeleckou agentúrou.



"Na konci júna to bude podujatie Vitaj leto, ktorým chceme odštartovať letnú sezónu v rámci mesta Partizánske. Od začiatku do konca prázdnin okrem nedeľných promenádnych koncertov budeme realizovať takzvané hudobné piatky," načrtol primátor Jozef Božik.



Počas hudobných piatkov podľa neho vystúpi jeden, maximálne dvaja umelci medzi 20., 21. a 21.30 h tak, aby večer, keď už slnko tak nepáli a ľudia si chcú oddýchnuť, mohli prísť na námestie a počuť nejakého umelca. "Raz to bude saxofonista, raz klavirista či gitarista," priblížil.



September v Partizánskom bude opäť patriť narodeninovým oslavám mesta, kde tento rok bude hlavným hosťom spevák Adam Ďurica. "Od tohto roku si tiež budeme samostatne pripomínať výročia mestských častí, ktoré sú staršie ako samotné mesto, teda Návojoviec, Šimonovian, Malých a Veľkých Bielic. "Už v tomto roku budeme mať po Narodeninovom meste podujatie Zabavme sa spolu v Návojovciach k 695. výročiu prvej písomnej zmienky. Budúci rok bude 760. výročie prvej písomnej zmienky o mestskej časti Šimonovany, ktorá je najstaršou. A rok na to, v roku 2021 bude 750. výročie prvej písomnej zmienky o Veľkých a Malých Bieliciach," dodal.