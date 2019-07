Letné kino v Trebišove ponúka v júli a auguste filmy

Prvé premietanie je naplánované na sobotu 6. júla o 21.15 h, kedy diváci uvidia americkú komédiu Vo veľkom štýle. V programe sú ďalej filmy Magic Mike XXI, To, Zrodila sa hviezda, Súboj pohlaví, Po čom muži túžia a Debbina 8.

Trebišov 4. júla (TASR) – Filmové zážitky počas júla a augusta ponúka návštevníkom Letné kino v Trebišove. Vybrané filmové tituly budú premietať v amfiteátri mestského parku počas sobotných večerov.



"Bezplatné letné premietanie filmov v amfiteátri mestského parku potrvá v stanovených dňoch až do vyvrcholenia leta, kedy sa budú konať najväčšie mestské slávností – Dni mesta Trebišov," informovala TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



V rámci Kultúrneho leta 2019 pripravilo mesto program s hudbou, tancom aj detskými predstaveniami. Podujatia budú každú nedeľu v areáli mestského parku. Začína sa 7. júla o 20.30 h na ostrovčeku v parku, a to predstavením s názvom Ensamble thesaurus musicum a Trebišov od majstra Andronika po grófa Andrássyho. Ukončením leta bude týždenný program so sprievodnými podujatiami v rámci osláv Dní mesta Trebišov od 19. do 25. augusta.