Letné terasy v Trnave budú otvorené dlhšie

Trnava 30. apríla (TASR) – Až komunálne voľby a zmena zloženia poslaneckého zboru v Trnave umožnili, aby vošla do praxe zmena otváracích hodín prevádzok v centre mesta. O rozšírení rokovali poslanci v predchádzajúcich obdobiach už trikrát, avšak až v tomto lete budú môcť byť letné terasy i prevádzky v letnej sezóne otvorené dlhšie.



Argumenty predkladateľa sa od predchádzajúceho rokovania nezmenili - mesto chce vyjsť v ústrety podnikateľom a prispieť k tomu, aby „Trnava neumierala s príchodom večera, napríklad počas letných horúčav, keď začína byť vonku príjemne v podstate až večer, aby nemuseli bary a reštaurácie zatvárať prevádzky a exteriérové sedenia už o desiatej večer. Zároveň je však očakávaná ústretovosť aj od samotných prevádzkovateľov, ktorí musia pamätať na to, že v okolí ich prevádzok žijú ľudia, ktorí si potrebujú oddýchnuť a vyspať sa."



Trnavčania i návštevníci mesta od júna tohto roka budú môcť počas leta využívať prevádzky v širšom centre do 23.00 h a v úplnom centre do 01.00 h a exteriérové sedenia v tejto lokalite rovnako do 01. 00 h. Časy sa líšia podľa situovania jednotlivých ulíc a prevádzok.

