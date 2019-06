Letničky budú Dubnicu nad Váhom skrášľovať do neskorej jesene

Mesto ich vysádza a pravidelne sa stará aj o ich závlahu a hnojenie v rámci celoročnej údržby mestskej zelene.

Dubnica nad Váhom 28. júna (TASR) – Vo všetkých centrálnych častiach Dubnice nad Váhom pribudli farebné begónie a muškáty v rôznych odtieňoch. Kvitnúce letničky budú spríjemňovať prostredie v meste až do neskorej jesene. Mesto ich vysádza a pravidelne sa stará aj o ich závlahu a hnojenie v rámci celoročnej údržby mestskej zelene. TASR o tom informovala vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková.



Letničky sú vysadené v 50 mobilných nádobách a piatich väčších záhonoch. V meste tak v tomto období pribudlo približne 600 begónií, 200 muškátov a viac ako 1000 aksamietnic.



„Letničky sú v mobilných nádobách pri mestskom úrade, pri kostole, pri nákupnom stredisku, pri semaforoch v centre mesta a tiež v nádobách v blízkosti polikliniky. Priamo do záhonov boli kvietky vysadené pri fontáne na sídlisku Pod kaštieľom, pri rampe pre imobilných na Námestí Matice slovenskej a tiež na priestranstve pri Filagore. Farebná výsadba pribudne aj v niektorých záhonoch priamo na Námestí Matice slovenskej. V Parku Jána Baltazára Magina sú v kruhovej výsadbe zasadené aksamietnice,“ uviedla Beniaková.



Tohtoročnou novinkou pri výsadbe letničiek je spolupráca so Strednou odbornou školou v Pruskom. Jej študenti mestu pomohli s výsadbou, no zapojiť by sa mali aj v budúcnosti v rámci jednorazových aktivít, akými sú napríklad úprava výsadby na kruhových križovatkách či jarné odburinenie komunikácií. Dubnica nad Váhom takúto spoluprácu nadviazala tento rok prvýkrát. Žiaci si ju vyskúšali sadením rastlín v záhone na malom námestí pri Filagore. „Študenti sú v rámci odbornej praxe zapájaní aj do realizácie konkrétnych úloh, ktoré vykonávame pre jednotlivé inštitúcie a firmy. Keďže pracujú v reálnych podmienkach, získavajú skúsenosti, ktoré môžu následne uplatniť pri budovaní svojej budúcej kariéry,“ vysvetlila výhody spolupráce riaditeľka školy Janka Fedorová.



Novým prvkom v meste je aj dva metre vysoká kvetinová pyramída so 170 otvormi na výsadbu. Niekoľkoposchodová moderná pyramída je vyrobená z recyklovateľného termoplastu a nachádza sa na zelenom priestranstve medzi mestským úradom a poštou na Bratislavskej ulici. Kvetinová zostava v tvare pyramídy patrí k moderným prvkom verejných priestranstiev.