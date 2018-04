Letnú turistickú sezónu v Bojniciach otvoril strašidelný sprievod

Zástup historických a strašidelných postáv priviedol dvojzáprah koní s kočom, na ktorom sa viezla krstná mama festivalu, herečka Mária Havranová spolu s grófom Jánom F. Pálffym.

Bojnice 21. apríla (TASR) - Letnú turistickú sezónu v Bojniciach otvoril v sobotu dopoludnia strašidelný sprievod mestom za zvukov živej hudby, ktorého sa zúčastnilo približne 250 účinkujúcich v maskách šľachty aj poddaných, strašidiel, duchov, bosoriek, lesných škriatkov, čertov i víl.



Zástup historických a strašidelných postáv priviedol dvojzáprah koní s kočom, na ktorom sa viezla krstná mama festivalu, herečka Mária Havranová spolu s grófom Jánom F. Pálffym. Nechýbala ani inscenovaná ukážka z pripravovaného 25. ročníka Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel s podtitulom Vládca času.



„Toľko rokov strašiť na Slovensku, tak to je ozaj čo povedať. Ešte viac zaujímavé je to, že ľudí to neprestalo baviť a na každé strašidlá tu chodia, čakajú veľké rady, majú z toho radosť. My sme tiež spokojní a snažíme sa, aby odchádzali ešte spokojnejší,“ povedal pre TASR riaditeľ Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice Ján Papco.



Súčasťou podujatia bol i ďalší sprievodný program – vystúpenia tanečníkov a hudobníkov. Úspech zožala aj ukážka z pripravovaného medzinárodného festivalu duchov. Podľa jej režiséra Michala Réckeho bude téma Vládca času o démonoch v ľuďoch a o dobých a zlých ľudských rozhodnutiach. „Nebude to také typické strašenie. Požiadavkou bolo, že festival by mohol byť prierezom všetkých doterajších ročníkov. Povyberal som teda najzásadnejšie udalosti, ktoré sa tu odohrali, a ktoré majú i také strašidelné gro, napríklad Matúša Čáka, ktorého krutosť bola povestná alebo Annu Rozáliu, ktorá zabíjala detičky. Myslím si, že diváci sa majú na čo tešiť,“ doplnil.



Vyvrcholením dňa bol krst aktuálneho ročníka strašidelného festivalu. Mária Havranová vykonala tento symbolický akt vodou z bojnických termálnych prameňov, ploskáčikmi zvanými Pókyho dukáty a lístkami brečtana, ktorý nechal zasadiť ešte posledný šľachtický majiteľ zámku. „Som veľmi šťastná a vážim si, že ma oslovili. Je to pre mňa veľká česť. Mám z toho veľmi dobrý dojem, aj keď je to paradox, lebo sú to strašidlá. Mám však veľmi rada kostýmy a prezliekanie, takže si to tu veľmi užívam a atmosféra je krásna,“ priblížila slovenská herečka. Bojniciam do letnej turistickej sezóny popriala veľa šťastia a spokojných turistov, ktorí si odtiaľto odnesú veľa pekných zážitkov.



Riaditeľ bojnického múzea Papco prezradil, že strašidlá v tejto podobe bude v najbližšom období čakať inovácia. „V každom prípade, nebude to koniec strašidiel, ale bude to niečo nové, kvalitnejšie, zaujímavejšie a nie masové. Kedykoľvek sa do Bojníc príde, strašidlá budú k dispozícii návštevníkom zámku,“ dodal.