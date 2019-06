Leto v Prievidzi bude patriť rozprávkovým predstaveniam i filmom

Prečítať si niektorú z kníh z mestskej knižnice či si len oddýchnuť na tulivakoch bude môcť podľa nej verejnosť v letnej čitárni na Námestí slobody od 8. júla do 8. augusta.

Prievidza 22. júna (TASR) - Námestie slobody v Prievidzi opäť po roku oživí letná čitáreň pod holým nebom. Leto v centre ponúkne i premietanie filmov či rozprávkové divadelné predstavenia pre deti.



Aktivity počas letných mesiacov pod názvom Leto plné podujatí, ktoré pripravilo Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) v Prievidzi a mesto, sa začnú 30. júna, informovala Frederika Šnircová z KaSS v Prievidzi.



"Šiesty ročník Cesty rozprávkovým lesom na Mariánskom vŕšku, ktorý bude 30. júna, má tento rok podtitul Piráti zo Skotne. Návštevníci sa môžu tešiť na množstvo zážitkov, atrakcií, rozprávok a sladkostí," načrtla Šnircová.



Prečítať si niektorú z kníh z mestskej knižnice či si len oddýchnuť na tulivakoch bude môcť podľa nej verejnosť v letnej čitárni na Námestí slobody od 8. júla do 8. augusta. "Pre najmenších pripravujeme tvorivé dielne, hračky i spoločenské hry," doplnila.



Filmové leto na námestí bude tento rok od 19. júla do 23. augusta, premietanie filmov bude vždy v piatok, v júli sa začne o 21.30 h a v auguste o 21.00 h. "Ponúkneme päť filmov, Trhlinu, Všetko alebo nič, Agáva, Čiara a dokument IMT Smile a Lúčnica. Filmy pod holým nebom si bude môcť verejnosť pozrieť aj od 11. do 14. júla, vždy od 21.30 h. Bažant Kinematograf ponúkne snímky Trabantom tam a zase späť, Teroristka, Ženy v behu a Hastrman," priblížila Šnircová.



Do priestorov letnej čitárne opäť podľa nej zavítajú i divadelné súbory, ktoré ponúknu rozprávkové predstavenia pre deti. "Rozprávkové leto na námestí sa začne 11. júla hrou Perina od Divadla pri kolkárni, 18. júla sa predstaví Divadlo na hojdačke s hrou Sofia z predmestia, 25. júla ponúkne rozprávku O kocúrovi a pyšnej hviezde Divadlo zo šuflíka. Na Luciin príbeh v podaní Divadelnej spoločnosti sa deti môžu tešiť 1. augusta a rozprávku Ako namaľovať dúhu v podaní Divadla Natraky 8. augusta," spresnila.



Letnú ponuku podujatí opäť doplní Annabál (26. 7.) v kultúrnom dome v Necpaloch, Prievidzské hody (17. až 18. 8.) na Námestí slobody a oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania (28. 8.).