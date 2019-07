Polícia varuje pred kombináciou alkoholu a kúpania

Voda môže byť totiž v určitých miestach veľmi hlboká, čo mnohí, najmä neskúsení plavci, neočakávajú. Práve také miesta v jazerách sú príčinou, že sa začnú topiť a nemusia byť ani ďaleko od brehu.

Banská Bystrica 11. júla (TASR) – Vlani sa v Banskobystrickom kraji utopilo 15 ľudí, z toho 11 mužov. Osem osôb zomrelo v tečúcich vodách a päť v priehradách. Až sedem z nich bolo pod vplyvom alkoholu, všetko muži. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia, ktorá v tejto súvislosti apeluje na ľudí, aby pri kúpaní boli opatrní. Alkohol v takej chvíli nie je najlepší spoločník.



"Napriek týmto nepríjemným štatistikám sa počas horúcich letných dní radi venujeme kúpaniu v jazerách a v priehradách. Či už ste zdatný plavec, alebo úplný nováčik, mali by ste poznať svoje schopnosti a hranice. Mnohí ľudia často preceňujú pri plávaní svoje sily, čím ohrozujú vlastný život. Opatrné by mali byť najmä osoby s ochoreniami srdca alebo zraneniami ramien a nôh," upozorňuje polícia.



Voda môže byť totiž v určitých miestach veľmi hlboká, čo mnohí, najmä neskúsení plavci, neočakávajú. Práve také miesta v jazerách sú príčinou, že sa začnú topiť a nemusia byť ani ďaleko od brehu.



"Alkohol v kombinácii s hlbokou vodou môže skončiť niekedy až fatálne. Aj v našom kraji patrí medzi najčastejšie príčiny utopenia. V lete je jeho účinok pri slnečnom počasí ešte silnejší, preto treba byť pri jeho konzumácii opatrný," varujú policajti.



Zdôrazňujú tiež, že rodičia by mali dávať pozor na svoje deti, mať ich vždy na očiach a nenechávať svoje ratolesti plávať osamote.