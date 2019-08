Levice chcú do troch rokov uzatvoriť všetky stojiská pre kontajnery

Komisia životného prostredia v spolupráci s pracovníkmi oddelenia životného prostredia a komunálnych vecí vytypovala lokality, kde je potreba uzatvorenia stojísk najakútnejšia.

Levice 16. augusta (TASR) – Mesto Levice vybuduje ďalšie uzamykateľné stojiská pre kontajnery na komunálny odpad na sídliskách. Do konca októbra pribudne 18 uzamykateľných stojísk pre 2117 bytov na Rybníkoch III. a Rybníkoch IV., na Saratovskej ulici, Ul. Ľ. Podjavorinskej a Bernolákovej ulici. Mestské zastupiteľstvo v Leviciach schválilo v rozpočte mesta pre rok 2019 na realizáciu uzamykateľných stojísk pre kontajnery na komunálny odpad 119.000 eur, ďalších 3000 eur bolo určených na zabezpečenie projektovej dokumentácie so statickým posudkom.



Komisia životného prostredia v spolupráci s pracovníkmi oddelenia životného prostredia a komunálnych vecí vytypovala lokality, kde je potreba uzatvorenia stojísk najakútnejšia, informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu. Zohľadňovala pritom aj niekoľkoročné žiadosti domových dôverníkov a občanov mesta. „V minulých rokoch bolo zrealizovaných šesť uzamykateľných stojísk. Skúsenosti s ich prevádzkou, udržiavaním a čistotou sú v prevažnej miere pozitívne,“ skonštatovala Macáková.



Všetky stojiská budú uzamykateľné čipovým systémom. Úsilím vedenia mesta je uzatvárať postupne celé sídliská, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo tzv. vyberačom robiť v okolí kontajnerov neporiadok a tým udržiavať priestory v čistote. Uzatvorenie všetkých stojísk pre kontajnery na komunálny odpad by chcelo mesto zrealizovať v horizonte nasledujúcich dvoch až troch rokov.