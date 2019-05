Levice chcú zakladať biodiverzitné lúky

Okrem zmeny intenzity kosenia chce mesto postupne zmeniť vybrané trávniky na kvitnúce lúky s pestrými rastlinnými spoločenstvami.

Levice 30. mája (TASR) – V Leviciach by mali už čoskoro vzniknúť biodiverzitné lúky. Radnica sa tak pridáva k mestám a obciam, v ktorých sa mestská zeleň bude spravovať prírode blízkym spôsobom. Kosenie a celková starostlivosť o zelené plochy bude vo vybraných lokalitách prebiehať tak, aby sa na nich zachovala druhová rozmanitosť rastlín a živočíšnych druhov.



Mesto v rámci projektu vybralo 12 lokalít, na ktorých sa budú zelené plochy kosiť menej intenzívne. „Intenzívne kosenie škodí rastlinám i faune, ktorá pre svoj životný priestor využíva trávnaté porasty. Kosením sa zároveň zamedzuje jednoročným rastlinám vysemeniť sa. V rámci mesta sa preto vyčlenia plochy s frekvenciu kosenia jeden až dvakrát do roka,“ informovala radnica.



Okrem zmeny intenzity kosenia chce mesto postupne zmeniť vybrané trávniky na kvitnúce lúky s pestrými rastlinnými spoločenstvami „Takáto plocha pôsobí nielen dekoratívne, ale prispieva aj k ochrane biodiverzity, poskytuje potravu včelám, motýľom a inému hmyzu. Takto vedená kvitnúca plocha sa nekosí, maximálne raz do roka po odkvitnutí. Môže na nej rásť vyše 400 druhov kvitnúcich bylín, z ktorých viaceré môžu byť vo voľnej prírode chránené, vzácne alebo ohrozené,“ konštatujú autori projektu.