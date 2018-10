Levice začali s celoplošnou deratizáciou verejných priestranstiev

Realizuje ju firma oprávnená na profesionálne vykonanie regulácie živočíšnych škodcov a potrvá desať dní.

Levice 9. októbra (TASR) – Na verejných priestranstvách mesta Levice a mestských častí sa v pondelok 8. októbra začala jesenná celoplošná deratizácia. Realizuje ju firma oprávnená na profesionálne vykonanie regulácie živočíšnych škodcov a potrvá desať dní. „Žiadame všetkých občanov, aby počas výkonu deratizácie zvýšili opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do styku s kladenými deratizačnými prostriedkami,“ upozornila Adriana Macáková z levického mestského úradu.



Za účelom úspešného priebehu celoplošnej deratizácie zároveň mesto vyzýva právnické a fyzické osoby na vykonanie deratizácie nimi vlastnených alebo spravovaných objektov a pozemkov v termíne do 12. novembra. „Z hľadiska dosiahnutia čo najvyššej efektivity je potrebné vykonať deratizáciu v meste komplexne, teda v tom istom období. Zabráni sa tým migrácii živočíšnych škodcov z deratizačne neošetrených objektov a plôch do objektov a plôch deratizačne ošetrených,“ uviedla Macáková.