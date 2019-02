Technická univerzita otvorí v Leviciach nové výučbové pracovisko

Podľa primátora Levíc Krtíka chce vedenie mesta vytvorením podmienok na vysokoškolské vzdelávanie technického smeru vyjsť v ústrety firmám, ktoré zápasia s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.

Levice 9. februára (TASR) – Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta (MTF) v Trnave otvorí od septembra tohto roka výučbové pracovisko v Leviciach. Záujemcovia o štúdium na vysokej škole budú mať možnosť študovať v Leviciach na základe zmluvy o dlhodobej spolupráci, ktorú podpísali zástupcovia mesta Levice a MTF STU. „Naša predstava je taká, že v Leviciach otvoríme prvý ročník s potenciálnou možnosťou rozšírenia aj o ďalšie ročníky v ďalších rokoch. Podstatné je, aby mohli záujemcovia študovať v regióne, v ktorom žijú, je to efektívnejšie aj z hľadiska ekonomiky,“ povedal dekan fakulty Miloš Čambal.



Výučbové pracovisko by malo sídliť v budove Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej na Ulici Františka Hečku, ktorá podľa Čambala najlepšie spĺňa požadované kritériá. „Máme silnú podporu vedenia mesta. Predpokladáme, že dokážeme uspokojiť všetkých študentov, ktorí budú mať záujem o štúdium na našej fakulte,“ povedal dekan. Záujemcovia o štúdium si môžu podávať prihlášky do konca marca.



Podľa primátora Levíc Jána Krtíka chce vedenie mesta vytvorením podmienok na vysokoškolské vzdelávanie technického smeru vyjsť v ústrety firmám, ktoré zápasia s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. "Väčšina firiem v levickom priemyselnom parku je strojárskeho zamerania. Je v našom záujme riešiť situáciu s nedostatkom kvalifikovaných technických pracovníkov, samozrejme v spolupráci s technickou vysokou školou," povedal Krtík.