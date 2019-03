Levice realizujú projekty na zlepšenie životných podmienok Rómov

Budovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob a sanácia nelegálnych skládok v meste Levice by mali prispieť k likvidácii nezákonne umiestneného odpadu na Ladislavovom Dvore a Koháryho ulici.

Levice 9. marca (TASR) – Mesto Levice realizuje v súčasnosti projekty za viac ako 200.000 eur zamerané na zlepšenie životných podmienok marginalizovanej rómskej komunity predovšetkým z lokality Ladislavov Dvor a Koháryho ulice. Od realizácie projektov mesto očakáva integráciu rómskych obyvateľov do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života, ale aj zlepšenie životného prostredia odstránením divokých skládok, uviedla projektová manažérka Miroslava Bandová z levického mestského úradu.



V máji tohto roka by mala byť ukončená výstavba Komunitného centra Levice – Ladislavov Dvor. Schválená suma nenávratného finančného príspevku je 216.340 eur, z realizovaného verejného obstarávania vzišla cena diela 176.993 eur. Komunitné centrum bude vybudované pre rodiny a jednotlivcov odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi, ktorí z rôznych dôvodov nemajú možnosti na svoju vlastnú pomoc, sebarealizáciu, sociálnu mobilitu či získanie sociálnych zručností. Súčasťou centra budú dve klubové miestnosti, v ktorých sa plánujú výchovná, vzdelávacia, aktivizačná a tvorivá činnosť, práca s internetom, spoločenské podujatia. V objekte by sa mali nachádzať aj hygienické priestory oddelene pre mužov a ženy s možnosťou osobnej hygieny.



Budovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob a sanácia nelegálnych skládok v meste Levice by mali prispieť k likvidácii nezákonne umiestneného odpadu na Ladislavovom Dvore a Koháryho ulici. Schválená suma nenávratného finančného príspevku predstavuje 58.149 eur. „V časti Ladislavov Dvor sa nelegálne skládky odpadov tvoria niekoľko rokov aj po opakovanom odstraňovaní, upozorňovaní a úsilí o zlepšenie situácie v danej oblasti. V rámci projektu sa odstránia dve najväčšie skládky odpadov, ktoré tvorí zmesový komunálny odpad. Rozsah skládok je približne 480 ton,“ skonštatovala Bandová.



Na Koháryho ulici sa čierna skládka nachádza za záhradami rodinných domov, ktoré sú obývané marginalizovanou rómskou komunitou. Skládka je tvorená zmesovým komunálnym odpadom, ktorý sa hromadil niekoľko rokov, pričom jej rozsah je zhruba 120 ton. Štyri veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené na novovybudovaných stojiskách v areáli sociálno-bytovej výstavby v časti Ladislavov Dvor.