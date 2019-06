Výstavba komunitného centra v Leviciach je ukončená

Od realizácie projektu mesto očakáva integráciu rómskych obyvateľov do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života.

Levice 17. júna (TASR) – Mesto Levice ukončilo výstavbu komunitného centra v mestskej časti Ladislavov dvor. Výstavba bola súčasťou projektu zameraného na zlepšenie životných podmienok marginalizovanej rómskej komunity. Začiatok jeho prevádzky závisí od kolaudačného rozhodnutia i od registrácie mesta Levice ako poskytovateľa sociálnych služieb, ktoré túto sociálnu službu bude poskytovať prostredníctvom komunitného centra.



Projekt výstavby komunitného centra v Ladislavovom dvore bol zrealizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Schválená suma nenávratného finančného príspevku predstavuje 216.340 eur, z realizovaného verejného obstarávania vzišla cena diela 176.993 eur. „Po úspešnej registrácii sa bude mesto uchádzať aj o podporu v rámci národného projektu, ktorý sa zameriava na prevádzku komunitných centier a rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity, čím by sa v prípade úspešnosti ušetrili finančné prostriedky v rozpočte mesta,“ uviedla projektová manažérka Miroslava Bandová z levického mestského úradu.



Od realizácie projektu mesto očakáva integráciu rómskych obyvateľov do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života. Komunitné centrum bude slúžiť rodinám a jednotlivcom odkázaným na pomoc v hmotnej núdzi, ktorí z rôznych dôvodov nemajú možnosti na svoju vlastnú pomoc, sebarealizáciu, sociálnu mobilitu či získanie sociálnych zručností. Súčasťou centra budú dve klubové miestnosti, v ktorých sa plánujú výchovná, vzdelávacia, aktivizačná a tvorivá činnosť, práca s internetom, spoločenské podujatia. V objekte by sa mali nachádzať aj hygienické priestory oddelene pre mužov a ženy s možnosťou osobnej hygieny.