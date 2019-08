Levická nemocnica vybudovala prvé pilotné izby hotelového charakteru

Celková investícia do modernizácie predstavuje viac ako 143.000 eur, ktoré nemocnica hradila z vlastných zdrojov.

Levice 15. augusta (TASR) - Nemocnica Levice vybudovala pre pacientov pilotné štyri izby nového štandardu na oddelení vnútorného lekárstva. Spolu s kompletnou stavebnou rekonštrukciou získali izby nové medicínske vybavenie i mobiliár. „Novým štandardom sú dizajn interiéru hotelového charakteru, moderné polohovateľné lôžka, televízory a samostatné sociálne zariadenie so sprchou,“ informoval o tom riaditeľ nemocnice Anton Hanušín. Celková investícia do modernizácie predstavuje viac ako 143.000 eur, ktoré nemocnica hradila z vlastných zdrojov.



Súčasťou rekonštrukcie boli stavebné a inštalačné úpravy, ale aj kompletná výmena okien, ktorá by mala prispieť k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností. V lôžkovej časti určenej pre mužov vznikli dve úplne nové dvojposteľové nadštandardné izby s vytvorením samostatných zariadení na osobnú hygienu. Rovnaké dve izby vznikli aj v lôžkovej časti určenej pre ženy.



Modernizácia izieb je súčasťou rozsiahlej postupnej rekonštrukcie, ktorou levická nemocnica prechádza. „Cieľom je vytvoriť pre pacientov a personál také zázemie, aby pobyt v nemocnici nebol spájaný s negatívnymi pocitmi, ale naopak, aby sa pacient cítil príjemne, netrpel strachom či úzkosťou, ktorých zdrojom môže byť neprívetivé, nehostinné, sterilné prostredie nemocničných izieb. Izby tiež umožňujú pobyt sprevádzajúcej osoby, čo tiež môže prispievať k príjemnejšiemu a bezpečnejšiemu pobytu. Chceli by sme dosiahnuť, aby v krátkodobom horizonte bol tento typ izby v Nemocnici Levice štandardom pre všetkých pacientov,“ uviedol Hanušín.



Oddelenie vnútorného lekárstva disponuje 69 lôžkami, osobitú časť tvorí ambulantná zložka. Pracovisko zabezpečuje pomocné vyšetrenia, poskytuje konziliárne činnosti v rámci odborných poradní a ústavnú pohotovostnú službu. Ročne tam lekári ambulantne vyšetria viac ako 6500 ľudí a hospitalizujú takmer 3500 pacientov.



Nemocnica Levice poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom v najväčšom okrese na Slovensku. Jej spádovú oblasť tvorí vyše 160.000 obyvateľov. Jedna z najväčších nemocníc v Nitrianskom samosprávnom kraji prevádzkuje 21 ambulancií a desať lôžkových oddelení. Nemocnica vlani ošetrila ambulantne zhruba 67.000 pacientov, počet hospitalizovaných pacientov dosiahol úroveň takmer 13.000 pacientov.