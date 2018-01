Pri tejto príležitosti pripravilo Tekovské múzeum fotosúťaž, ktorej témou je Levický hrad vo všetkých svojich podobách a premenách. Zapojiť sa do nej môžu obyvatelia i návštevníci mesta.

Levice 13. januára (TASR) – Levický hrad oslávi v tomto roku 700. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti pripravilo Tekovské múzeum fotosúťaž, ktorej témou je Levický hrad vo všetkých svojich podobách a premenách. Zapojiť sa do nej môžu obyvatelia i návštevníci mesta, profesionálni i amatérski fotografi bez obmedzenia veku, skonštatovala lektorka Tekovského múzea Nikola Mihálová. O víťazovi fotosúťaže rozhodne odborná komisia, najlepšie fotografie budú predstavené na slávnostnom vyhodnotení v múzeu.



Levický hrad bol postavený v druhej polovici 13. storočia na skalnej vyvýšenine nad močaristým územím. Mal chrániť cestu do kláštornej pevnosti v Hronskom Beňadiku a do stredovekých banských miest. Prvá písomná správa o jeho existencii, v ktorej je uvedený kastelán a prívrženec Matúša Čáka, Július z Topoľčianok, pochádza z roku 1318. Hrad často menil majiteľov, ktorí ho viackrát prestavali. Jeho jadro tvorí gotický palác a opevnenie s kruhovou baštou. Po požiari v roku 1434 bol hrad znovu prestavaný. V 16. storočí sa stal jednou z pätnástich pevností, ktoré mali zastaviť tureckú inváziu. V roku 1571 dal župan Tekovskej stolice postaviť na dolnom nádvorí pohodlný renesančný kaštieľ, v ktorom od roku 1958 sídli Tekovské múzeum.



V roku 1578 bol hrad natoľko dobre opevnený, že ho Turci márne obliehali. Dobyli ho až v roku 1663, pričom o rok neskôr boli porazení a hrad sa opäť dobre opevnil. Vnútorné budovy hradu zničili až v roku 1709 Rákocziho vojská pri bitke s cisárskymi. Eszterházyovci, ktorí ho poslední vlastnili v 18. storočí, ho využívali len ako sklady. V rámci pamiatkovej záchrany objektu boli v 70. rokoch minulého storočia zakonzervované ruiny hradu a opevnenia.