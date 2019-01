Levoča plánuje v tomto roku zvýšiť prebytok bežného rozpočtu

V oblasti kapitálových výdavkov, investícií do majetku mesta sa sústreďujú najmä na investície do infraštruktúry mesta ako napr. verejné osvetlenie, cesty, parkoviská, či Námestia Majstra Pavla.

Levoča 30. januára (TASR) – Levočská samospráva bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom na úrovni viac ako 15 miliónov eur, čo je v porovnaní s predošlým rokom nárast o 5,4 percenta. Pre TASR to uviedol primátor Levoče Miroslav Vilkovský s tým, že v oblasti bežných výdavkov je potrebné zabezpečiť výraznú valorizáciu miezd zamestnancov mestského úradu, rozpočtových a príspevkových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.



"V niektorých prípadoch príslušný právny predpis navýšil mzdy až o 40 percent," konštatoval primátor. Dodal, že v oblasti kapitálových výdavkov, investícií do majetku mesta, sústreďujú pozornosť najmä na investície do infraštruktúry mesta ako napr. verejné osvetlenie, cesty, parkoviská, či Námestia Majstra Pavla. "V oblasti rozpočtového hospodárenia je jednou z hlavných priorít zvýšenie prebytku bežného rozpočtu, ktorý je dlhodobo na nízkej úrovni," doplnil Vilkovský. Zostatok v rezervnom fonde bol na konci minulého roka na úrovni niečo viac ako 431.000 eur.



Dlhodobým problémom rozpočtového hospodárenia mesta je podľa neho nízky prebytok bežného rozpočtu, ktorý je základným ukazovateľom hospodárenia samosprávy. Výška prebytku bežného rozpočtu určuje schopnosť mesta investovať do majetku, splácať úvery a je základom pre tvorbu rezervného fondu, resp. iných fondových účtov. "Mesto má teda nedostatok vlastných finančných zdrojov na investície a je do značnej miery odkázané na dotácie zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie. Nízky prebytok je spôsobený hlavne nízkou úrovňou príjmov z miestnych daní a poplatkov od právnických osôb, ktorých je v meste nedostatok. Máme nízke príjmy aj z nedaňových príjmov, teda z majetku mesta, najmä z nájmu," konštatoval primátor.



Jednou z priorít nového vedenia je preto zvýšiť prebytok bežného rozpočtu a priblížiť sa jeho výškou k priemeru v SR, momentálne je Levoča hlboko pod priemerom. Tento krok je priamo premietnutý už aj do rozpočtu na rok 2019. "Plánujeme z prebytku bežného rozpočtu investovať do majetku vyše 410.000, čo je výrazne viac, ako v posledných rokoch," uzatvára Vilkovský.