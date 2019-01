Vodič narazil autom do stromu, zraneniam na mieste podľahol

Nehoda sa stala okolo 14.00 h v okolí Levoče.

Levoča 27. januára (TASR) – Smrteľná dopravná nehoda sa v nedeľu popoludní stala na ceste medzi Levočou a Harichovcami. Vodič (31) osobného vozidla značky Opel Astra zišiel za železničným priecestím z cesty a čelne narazil do stromu, pričom utrpel devastačné poranenia nezlučiteľné so životom. Lekár musel podľa privolaných záchranárov skonštatovať smrť.



Nehoda sa stala okolo 14.00 h. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. TASR to potvrdil prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.