Levočská nemocnica získala medzinárodné ocenenie

Levoča 19. augusta (TASR) - Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou Levoča ocenila Európska organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod (ESO). Tamojšiemu neurologickému oddeleniu udelili medzinárodné ocenenia ESO - zlatý, platinový a diamantový štatút ESO Angels Awards za jednotlivé kvartály roku 2018. Informovala o tom hovorkyňa skupiny Agel SK Alžbeta Sivá s tým, že cenu dostalo oddelenie za inovatívnu starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou.



Pre získanie štatútu bolo potrebné splniť niekoľko kritérií kvality, tie sa vyhodnocovali na základe zadaných informácií, ktoré lekári neurologického oddelenia zasielali do národných a medzinárodných registrov. „Ide napríklad o informácie o počte pacientov liečených rekanalizáciou do 20, 45 alebo 60 minút od príchodu do nemocnice či o počte pacientov, ktorí podstúpili skríning porúch prehĺtania, CT angiografické alebo MR vyšetrenie,“ konkretizovala Sivá. Dodala, že medzinárodní odborníci počítali, koľko pacientov nemocnica liečila pomocou trombolýzy a ich percentuálne zastúpenie z celkového počtu pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Pri liečbe cievnych mozgových príhod sa sledovala kvalita, rýchlosť a efektivita poskytovanej akútnej starostlivosti. Dlhodobo sa monitorovala i kvalita zadávaných údajov do národných a medzinárodných registrov, ktoré sledujú liečbu cievnych mozgových príhod.



Angels iniciatíva pôsobí po celom svete a v súčasnosti je do nej zapojených približne 2500 nemocníc z 96 krajín. Najväčšie zastúpenie má pritom v Európe, medzi ocenenými nemocnicami v roku 2019 boli zariadenia z Talianska, Lotyšska, Poľska, Portugalska, Argentíny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, ale aj Egypta, Estónska, Maďarska a Iránu. V rámci Slovenska je do iniciatívy zapojených 34 nemocníc.



„Sme vďační za udelené ocenenie a je to pre nás určite veľká motivácia. Nie je to zásluha jednotlivca, ale celého kolektívu, a preto patrí poklona všetkým, ktorí sa podieľali na tomto úspechu. Uznanie na nezávislej úrovni dokazuje, že u nás pracujú erudovaní odborníci, ktorí využívajú najnovšie poznatky medicíny,“ skonštatoval riaditeľ nemocnice Viktor Halíř. Neurologické oddelenie a ambulantnú zložku v Levoči personálne zabezpečuje primár Ladislav Gurčík s vrchnou sestrou oddelenia Danou Jeseňákovou a s ďalšími deviatimi lekármi, zdravotnými sestrami, asistentmi a sanitármi. Poskytuje starostlivosť pacientom z regiónu Spiša a disponuje 52 lôžkami.