Levočskí zdravotníci si vyskúšali kurz sebaobrany

Levoča 25. mája (TASR) – V súvislosti so zvýšeným počtom prípadov napadnutia zdravotníckych pracovníkov pacientmi pripravila Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča pre nich kurz sebaobrany. „Absolvovalo ho 110 zdravotníkov, sestier, lekárov a medicínsko-technických pracovníkov počas tohto týždňa,“ informovala hovorkyňa nemocnice Alžbeta Sivá.



Samotný kurz bol zameraný na získanie teoretických, ale aj praktických informácií z anatómie, biofyziky, fyziky, biomechaniky, psychológie a vitálnej kapacity a štruktúry ľudského tela. „Získané poznatky zdravotníci využijú pri svojej práci, nielen pri samotnom ohrození alebo napadnutí cudzou osobou, ale najmä v komunikácii s pacientom a rodinou, pri polohovaní, prenášaní, vyťahovaní, vyslobodzovaní, vyšetrovaní alebo resuscitácii pacienta. Zároveň sa počas niekoľkých hodín naučili, ako si pri práci chrániť svoje zdravie, šetriť a správne pracovať so svojím telom,“ uviedol lektor kurzu Tomáš Mydlo.



Deliaca čiara medzi primeranou fyzickou silou potrebnou na zvládnutie pacienta a aktom násilia môže byť podľa námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Beáty Ružbackej veľmi tenká. „Jej prekročenie býva často skôr dôsledkom nepozornosti alebo nepripravenosti než zlého úmyslu. V mnohých prípadoch personál jednoducho nie je riadne vybavený na zasiahnutie, keď má dočinenia s rozrušenými alebo násilnými pacientmi,“ konštatovala.



Kurz sebaobrany mal pripraviť zdravotníkov na nepredvídané situácie, pozornosť sa upriamila aj na sebaobranné princípy na ovládnutie a fixovanie agresívneho pacienta, ako sú obrana voči úderovým technikám, ale aj obrana voči kopom. Podľa Ružbackej napomôže ku zvýšeniu bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov, pretože pri výkone povolania sa často stretávajú s rôznymi prejavmi nepokoja a agresie. „Základným predpokladom práce zdravotníkov je včas rozpoznať signály predznamenajúce tieto prejavy a vykonať opatrenia, ktorými by sa zaistila bezpečnosť pacienta, ale aj jeho okolia. Vhodným profesionálnym prístupom sa dá mnohým nepríjemným konfliktom s pacientmi prechádzať,“ uzatvára námestníčka.