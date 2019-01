Lídrami eurokandidátky ĽSNS je aj podpredseda strany Milan Uhrík

Na archívnej snímke zľava Martin Beluský, predseda strany ĽSNS Marian Kotleba a podpredseda strany ĽSNS Milan Uhrík počas tlačovej konferencie Ľudovej strany Naše Slovensko na tému: Predstavenie lídrov kandidátky ĽS Naše Slovensko do nasledujúcich volieb do európskeho parlamentu v Banskej Bystrici v stredu 9. januára 2019.

Banská Bystrica 9. januára (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR Milan Uhrík, Martin Beluský a Milan Mazurek sú lídrami "eurokandidátky" ĽSNS. Oznámil to v stredu v Banskej Bystrici predseda strany Marian Kotleba. "Úplne vážne sa zapojíme do volieb do Európskeho parlamentu," reagoval s tým, že postupne predstavia i ďalších kandidátov.



Podľa Kotlebu je podpredseda strany Uhrík nielen odborne zdatný, ale i jazykovo vybavený. Rozpráva plynule anglicky, dorozumie sa nemecky a rusky. "Má ambície byť naozaj silným hlasom za Slovensko, silným hlasom proti ďalšiemu upevňovaniu bruselského diktátu a silným hlasom proti federalizácii EÚ," konštatoval Kotleba.



Na otázku TASR, prečo ĽSNS ide do eurovolieb, keď práve ona dlhodobo kritizuje EÚ a je za vystúpenie SR z nej, Kotleba vyhlásil, že podľa slovenskej ústavy majú všetky nariadenia EÚ prednosť pred slovenskými zákonmi. "Keď vidíme, koľko zla sa k nám z Bruselu tlačí, nanucuje nám, aké majú byť naše hodnoty, aká má byť výchova detí, čo máme chcieť, čo chcieť nemôžeme, je našou psou povinnosťou, aby sme to zlo z Bruselu obmedzili a aby sme sa pokúsili utlmiť veci, ktoré nás ničia ako štát a bojovať o záujmy SR," dodal.