Vodič z Trnavej Hory neprežil zrážku so smetiarskym autom

V Lieskovci v okrese Zvolen zomrel po zrážke so smetiarskym vozidlom 40-ročný muž z Trnavej Hory v okrese Žiar nad Hronom. Nehoda sa stala v utorok 16. januára po 20 hodine. Na snímke smetiarske auto. Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica

Lieskovec 17. januára (TASR) - V Lieskovci v okrese Zvolen zomrel po zrážke so smetiarskym vozidlom 40-ročný muž z Trnavej Hory v okrese Žiar nad Hronom. Nehoda sa stala v utorok 16. januára po 20 h.Ako TASR informovala banskobystrická policajnú hovorkyňa Mária Faltániová, vodič v BMW jazdil v smere od obce Zvolenská Slatina na Zvolen, pričom po prejazde križovatky na obec Lieskovec v miernej ľavotočivej zákrute, pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, následkom čoho dostal na zasneženej vozovke šmyk. Následne prešiel do protismeru, kde narazil do oprotiidúceho smetiarskeho vozidla.dodala k nehode policajná hovorkyňa.