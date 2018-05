TRAGICKÁ NEHODA: Po zrážke s osobným vlakom zahynul motocyklista

V súvislosti s touto udalosťou bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.

Lietavská Lúčka 9. mája (TASR) – Po zrážke s osobným vlakom na železničnom priecestí v katastri Lietavskej Lúčky v okrese Žilina zahynul v stredu po prevoze do nemocnice 31-ročný motocyklista. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



Doplnil, že motocyklista zo Žilinského okresu išiel po ceste tretej triedy v smere od obce Lietavská Svinná - Babkov. "Z doposiaľ presne nezistených príčin s motocyklom narazil do prechádzajúceho osobného vlaku, ktorý viedol 24-ročný rušňovodič v smere od Žiliny na Rajec. Pri dopravnej nehode utrpel motocyklista ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Alkohol u rušňovodiča vykonanou dychovou skúškou nezistili, u nebohého muža bude vykonaná pitva. Hmotnú škodu predbežne vyčíslili na 4000 eur," uviedol krajský policajný hovorca.



V súvislosti s touto udalosťou bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania, dodal Moravčík.



"Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke a dodržiavali dopravné predpisy. Každý účastník cestnej premávky môže zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách," zdôraznil krajský policajný hovorca.