V Lipanoch začnú stavať cyklochodník z dotácie z akčného plánu

Lipany 5. apríla (TASR) – Primátor Lipian v okrese Sabinov Vladimír Jánošík (Smer-SD), ktorý je novým krajským predsedom strany v Prešovskom kraji, vidí rozvoj mesta v cestovnom ruchu. Potrebné aktivity chce financovať z viacerých zdrojov. Jednou z foriem pomoci by mali byť aj dotácie, ktoré pre Lipany schválila vláda na svojich dvoch výjazdových rokovaniach v Sabinove koncom augusta 2016 a v stredu (4.4.).



Jánošík priznal, že zatiaľ nemôže ukázať nič reálne, čo vzniklo v Lipanoch s podporou dotačných zdrojov z akčného plánu. Ako prvý začnú stavať cyklochodník. „Už tento mesiac začneme s výstavbou cyklochodníka v dĺžke jedného kilometra z dotácie z akčného plánu. Z projektu cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce postavíme ďalšie dva kilometre cyklotrasy Lipany – Kamenica. Pôjde o reálny asfaltový chodník, lebo mnohokrát sa cyklochodníkom nazývajú aj rôzne poľné trasy,“ konkretizoval Jánošík.



Mesto dostalo tiež dotáciu od štátu na projektovú dokumentáciu materskej školy. S jej výstavbou ešte nezačalo. „Akčné plány boli takou novinkou, nikto nevedel, ani my, čo nás čaká. Zápasíme s byrokraciou, ale myslím si, že to budeme vedieť prekonať,“ povedal primátor.



Vláda schválila pre Lipany v oblasti cestovného ruchu ešte na prvom svojom zasadnutí pred poldruha rokom 60.000 eur na výstavbu autokempingu. Na zvýšenie kapacít a kvality predprimárneho vzdelávania sumu 20.000 eur. Tento týždeň Lipany boli rovnako úspešné, lebo vláda mestu schválila 150.000 eur na vybudovanie centrálneho parkoviska pre regionálny turizmus.



V Lipanoch je vrt s termálnou vodou, kde súkromný investor má postaviť akvapark. Jánošík informoval, že prvá etapa výstavby by mala byť dokončená do konca tohto roka. „Na vybudovanie infraštruktúry pre turistov a akvapark sme nastavili celé financovanie z viacerých zdrojov. Bude sa na ňom podieľať nielen samotný súkromný investor, ale financovanie bude aj zo strany mesta, vyššieho územného celku, ale aj z akčného plánu vlády. Lebo pre mesto Lipany je priorita číslo jedna rozvoj turistického ruchu,“ povedal Jánošík.