Liptovskí dovolenkári môžu každú stredu navštíviť Večery géniov

Program Večery géniov poodhaľuje životy Aurela Stodolu a Alberta Einsteina.

Liptovský Mikuláš 10. januára (TASR) – Liptovskí dovolenkári môžu do 13. marca navštíviť každú stredu v historickom centre Liptovského Mikuláša program Večery géniov, ktorý poodhaľuje životy Aurela Stodolu a Alberta Einsteina. Z Jasnej a mikulášskeho akvaparku ich do mesta a späť odvezie bezplatný Night City Bus. TASR o tom informovala PR manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.



Doplnila, že bezplatný autobus vyráža z Tatralandie už o 17.15 h. "Dovolenkárov vyloží o pár minút neskôr v blízkosti historického centra pri liptovskomikulášskom Dome kultúry a odtiaľ pokračuje po ďalších návštevníkov do Jasnej. Prvý program sa začína o 17.30 h. V Múzeu Janka Kráľa čakajú na návštevníkov divadelníci, ktorí ich prenesú do dôb géniov Einsteina a Stodolu. Na námestí bude večer vysvietená fontána Metamorfózy, ktorá nesie odkaz známeho rodáka Aurela Stodolu. Na druhé predstavenie privezie záujemcov bezplatný autobus z Jasnej a celej Demänovskej doliny o 18.30 h. Späť do Tatralandie sa dostanú návštevníci zdarma autobusom o 22.00 h a do Jasnej o 22.30 h," uviedla Šarafínová.



Predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč podotkol, že v zime chodia turisti na Liptov najmä za lyžovačkou v stredisku Jasná a za tunajšími termálnymi akvaparkami, jaskynným systémom či kvôli iným atrakciám. "Komplexnú ponuku nášho regiónu dopĺňame aj vďaka projektu večerné stredy v meste, tentokrát s podtitulom Večery géniov. Stále málo ľudí vie, že náš rodák Aurel Stodola bol učiteľom slávneho Alberta Einsteina a slovenským vedcom, ktorý vo svete získal najväčšie uznanie. Tento vynálezca, strojný inžinier a profesor, zakladateľ teórie parných a plynových turbín, bol vyznamenaný napríklad Medzinárodnou medailou Jamesa Watta, obdobou Nobelovej ceny v technike. Práve Stodolu a Einsteina si priblížime v krátkom predstavení v našom mestskom múzeu každú stredu večer," povedal Blcháč.



"Naším cieľom je prilákať ľudí z hlavných centier turizmu Liptova do historického srdca Liptovského Mikuláša, ktoré má tiež čo ponúknuť. Predstavenie je akousi ochutnávkou ponuky mesta a veríme, že ich môže motivovať k ďalšej návšteve. Do projektu sme zapojili aj šesť reštaurácií a jednu kaviareň v centre. Na svoje si prídu nielen milovníci tradičných chutí, ale aj tí, ktorí hľadajú modernú kuchyňu mimo hotelov či penziónov," podotkla riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.



Projekt Night City Bus s programom realizuje OOCR Región Liptov v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a partnermi. "Používa naň aj prostriedky z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 9000 eur," uzavrela Šarafínová.