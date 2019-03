Cyklochodník v L. Mikuláši očistili od posypu, na rade je zvyšok mesta

V utorok očistili okrem cyklochodníka aj niektoré chodníky v centre.

Liptovský Mikuláš 19. marca (TASR) – Cyklochodník v Liptovskom Mikuláši je už očistený od posypového materiálu. Mestské verejnoprospešné služby (VPS) v najbližších dňoch postupne pozametajú aj celé mesto smerom od centra do mestských častí.



„Zimná údržba v meste trvá podľa plánu do konca marca. Zamestnanci VPS však na základe dlhodobej predpovede už nepredpokladajú zmenu počasia, ktorá by si vyžiadala opätovné nasadenie zimnej techniky. Vedenie sa preto rozhodlo dať pokyn na vyčistenie cyklochodníka a postupne aj celého mesta,“ uviedla liptovskomikulášska hovorkyňa Viktória Čapčíková.



V utorok očistili okrem cyklochodníka aj niektoré chodníky v centre. Podľa počasia budú pokračovať smerom k jednotlivým mestským častiam. „Stále však máme v pohotovosti dva veľké a dva malé sypače, ak by nás počasie prekvapilo. To, že ich budeme musieť vytiahnuť, však už nepredpokladáme," zhrnul riaditeľ VPS Dušan Grešo.