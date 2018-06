Kandidatúru na primátora Liptovského Mikuláša ohlásil poslanec Kultan

Za súčasť novej kultúry v mestskej politike považuje kandidát na primátora aj otvorenosť, preto chce postupne predstaviť kandidátov na poslancov a najbližších spolupracovníkov.

Liptovský Mikuláš 26. júna (TASR) - Poslanec mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Vincent Kultan ohlásil v utorok svoju kandidatúru na primátora mesta v jesenných voľbách do orgánov miestnych samospráv. O tento post sa bude uchádzať s podporou strán Sloboda a Solidarita (SaS), hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a NOVA.



"Stojíme pred viacerými výzvami v rôznych oblastiach. Je potrebné hľadať nové a moderné riešenia v oblasti dopravy, výstavby, odpadového hospodárstva, školstva, športu či stavu verejných financií. Mesto dnes bojuje s veľkými dlhmi a vážnymi finančnými rizikami pre najbližšiu budúcnosť. To všetko sa dá však vyriešiť k spokojnosti všetkých nás. Rozhodli sme sa Liptovskému Mikulášu ponúknuť novú energiu, nové a moderné riešenia," uviedol Kultan.



Dodal, že všetci majú právo na nový prístup pri riadení mesta. „Liptovský Mikuláš bol vždy významným kultúrnym a hospodárskym centrom a my cítime povinnosť zanechať ho našim deťom v lepšom stave, akom ho nám odovzdali naši rodičia," vyhlásil.



Za súčasť novej kultúry v mestskej politike považuje kandidát na primátora aj otvorenosť, preto chce postupne predstaviť kandidátov na poslancov a najbližších spolupracovníkov. „Bude to nový a svieži tím plný mladých ľudí, ktorí to myslia s týmto mestom naozaj dobre. Postupne predstavíme aj program Nový Mikuláš, ktorý bude novou a dlhodobou víziou pre naše mesto," doplnil.



Pri príležitosti ohlásenia kandidatúry zároveň predstavil aj svoju kolegyňu Annu Dvorščákovú ako kandidátku na pozíciu zástupkyne primátora. "Na naše mesto čakajú v budúcnosti nové výzvy v rôznych oblastiach. Na riešenie takýchto výziev potrebuje Liptovský Mikuláš novú energiu, prístup a moderné riešenia. Potrebuje tiež nového odvážneho a energického lídra, ktorý do mesta vnesie pokoj, atmosféru pravdy, pracovitosti a novú energiu," doplnila Dvorščáková.



Kampaň budú financovať z vlastných peňazí a príspevkov sympatizantov prostredníctvom transparentného účtu, ktorý otvoria na tento účel. „Nepočítame však s finančne náročnou kampaňou. Chceme sa čo najviac stretávať s ľuďmi, počúvať ich názory a návrhy. Naším cieľom je otvorená a priama komunikácia. Z osobných stretnutí s občanmi viem, že ľudia chcú diskutovať a nám na ich názoroch záleží," uzavrel Kultan.