Liptovský Mikuláš má záujem o organizáciu letného EYOF v roku 2021

Liptovský Mikuláš 27. marca (TASR) – Mesto Liptovský Mikuláš by sa v roku 2021 mohlo stať dejiskom letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF). Primátor Ján Blcháč predložil minulý týždeň Slovenskému olympijskému a športovému výboru (SOŠV) ponuku na organizáciu podujatia.



Podľa primátora mesto disponuje potrebnou infraštruktúrou, skúsenosťami aj ochotou privítať podujatie. „Čakáme na odpoveď SOŠV, či našu ponuku zorganizovať olympijský festival mládeže prijme," uviedol.



Ako mesto olympijských víťazov má Liptovský Mikuláš z minulosti viaceré skúsenosti s organizáciou podobných podujatí. Aktívne tu pôsobí Olympijský klub Liptova, na organizácii športových podujatí participujú mnohí dobrovoľníci. „Vieme ponúknuť rozsiahlu športovú infraštruktúru vrátane športového areálu na Akadémii ozbrojených síl (AOS) generála Milana Rastislava Štefánika. Blízke okolie má súčasne k dispozícii dostatočnú kapacitu ubytovacích zariadení, ktorú môžu mladí športovci využiť," načrtol Blcháč.



S rektorom AOS Jozefom Putterom už šéf radnice komunikoval o možnostiach, ktoré by v prípade organizácie EYOF v Liptovskom Mikuláši vedela akadémia ponúknuť. „V prípade, že by sme boli úspešní so žiadosťou o organizáciu podujatia, ponúka akadémia športoviská – atletický areál, bazén aj športové haly. Tiež by vedeli ubytovať väčšinu účastníkov," povedal primátor. Poukázal na to, že akadémia už teraz, nezávisle od konania olympijského festivalu, vykonáva kroky na skvalitnenie týchto športovísk.