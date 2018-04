Liptovský Mikuláš sa pripojí k národnej kampani Do práce na bicykli

Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto v rámci svojho zamestnania vytvorí tím z dvoch až štyroch osôb a zaregistruje si ho na oficiálnej stránke národnej kampane www.dopracenabicykli.eu.

Liptovský Mikuláš 22. apríla (TASR) – Už po štvrtý raz sa mesto Liptovský Mikuláš pripojí ku národnej kampani s názvom Do práce na bicykli s cieľom podporiť cyklistickú dopravu v meste. Do výzvy sa v tomto ročníku zatiaľ prihlásilo 27 tímov, registrácia je možná do 5. mája. TASR informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto v rámci svojho zamestnania vytvorí tím z dvoch až štyroch osôb a zaregistruje si ho na oficiálnej stránke národnej kampane www.dopracenabicykli.eu. Samotná súťaž sa bude konať počas celého mesiaca máj.



„Vyhodnocovať sa bude napríklad počet najazdených kilometrov jednotlivých tímov, ale aj najaktívnejší jednotlivci a taktiež súťaž v aktivite jednotlivých samospráv,“ priblížil Gabriel Lengyel z liptovskomikulášskeho mestského úradu s tým, že kampaň je spojená so súťažou v rôznych kategóriách a mesto si pre cyklistov pripravilo niekoľko prekvapení.



Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Mesto za do tohto projektu zapája so zámerom motivovať svojich zamestnancov a taktiež obyvateľov Liptovského Mikuláša k zdravému životnému štýlu, ale najmä s cieľom propagovať cyklistickú dopravu ako možnosť rýchlej, cenovo dostupnej, bezpečnej a zdraviu prospešnej dopravy do zamestnania.