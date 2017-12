Literárna súťaž na Liptove ukázala, že mladí ľudia chápu hodnotu vody

Predsedníčka poroty uviedla, že z prác bolo cítiť, že študenti si uvedomujú, obrazne povedané, že voda má pamäť, pretože si pamätá, ako sa k nej ľudia správajú a vyjadrili to vo svojich prácach.

Liptovský Mikuláš 28. decembra (TASR) – Druhý ročník literárnej súťaže Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS) mal poskytnúť priestor na zamyslenie nad tým, čo pre ľudí a všetky formy života na Zemi znamená voda. Vyhodnotenie súťažného projektu pre študentov stredných škôl, osemročných gymnázií a odborných učilíšť v okrese Liptovský Mikuláš s názvom Voda ako súčasť každodenného života sa uskutočnilo v uplynulých dňoch.



Spisovateľka a zároveň predsedníčka poroty Dagmara Sarita Poliaková zhodnotila, že tento rok bola väčšina prác iná ako v prvom ročníku súťaže. „Študenti tému spracovali viac vo forme príbehov a za každým som videla človeka, ktorý vie narábať so slovom,“ vysvetlila. Podľa nej bolo z prác cítiť, že študenti si uvedomujú, obrazne povedané, že voda má pamäť, pretože si pamätá, ako sa k nej ľudia správajú a vyjadrili to vo svojich prácach.



Porota sa rozhodla okrem troch cien udeliť aj štyri čestné uznania. Víťazkou sa stala Dominika Brotková zo Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku. Druhé miesto obsadila Eliška Kubešová zo Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši, tretí skončil Samuel Adamík z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši.



„Situácia, ktorá je na Slovensku v súvislosti s pitnou vodou, nie je samozrejmá všade vo svete. Ľudia trpia jej nedostatkom v mnohých krajinách sveta,“ vyjadril sa generálny riaditeľ LVS Marián Lesanský a doplnil, že o to viac ho teší, že práve mladí ľudia sa zamýšľajú nad problematikou ochrany vody.