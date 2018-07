Ľubeľčania plánujú obnoviť verejnú budovu

Verejná budova v Ľubeli, ktorá je sídlom obecného úradu a zároveň i kultúrneho domu, by mala v blízkom období prejsť úplnou vonkajšou i vnútornou rekonštrukciou. Tunajšia spoločenská sála patrí kapacitne medzi najväčšie na strednom Liptove a jej obnova by mala prispieť k väčšiemu pohodliu miestnych obyvateľov. Dotáciu vo výške 480.000 eur chce obec získať z eurofondových zdrojov. Na snímke verejná budova v liptovskej obci Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš 23. júla 2018.

Realizácia prác zahŕňa zateplenie, výmenu okien, kúrenia, elektroinštalácie i rozvodov tepla.

Ľubeľa 23. júla (TASR) – Verejná budova v liptovskej obci Ľubeľa, ktorá je sídlom kultúrneho domu a zároveň i obecného úradu, by mala v blízkom období prejsť úplnou vonkajšou i vnútornou rekonštrukciou.



Tamojšia spoločenská sála patrí kapacitne medzi najväčšie na strednom Liptove a jej obnova by podľa starostu Erika Gemzického mala prispieť k väčšiemu pohodliu domácich obyvateľov. Dotáciu vo výške 480.000 eur chce obec získať z eurofondových zdrojov.



Realizácia prác zahŕňa zateplenie, výmenu okien, kúrenia, elektroinštalácie i rozvodov tepla. Z vlastných zdrojov chce obec uhradiť sociálne zariadenia a kuchynku. Prerábať plánujú i sálu.



"Vďaka rekonštrukcii elektroinštalácie sa v priestoroch spoločenskej sály urobia nové maľovky, pribudne podlahové kúrenie a vymeníme aj parkety. Prostriedky na javiskovú techniku v hodnote 10.000 eur sme získali z ministerstva financií," uviedol Gemzický pre TASR.



Renováciu chce starosta naplánovať tak, aby nenarušila chod obecného úradu. Uskutočniť by sa mala pravdepodobne na budúci rok. "Verím, že renovácia prispeje aj k väčšiemu pohodliu našich občanov. V týchto priestoroch sa každoročne koná nespočetné množstvo kultúrnych podujatí a priestory sa využívajú napríklad aj na rodinné oslavy, takže táto investícia je pre nás veľmi dôležitá," dodal.



Oprava verejnej budovy nie je jediným investičným zámerom samosprávy. Miestne zastupiteľstvo v tomto roku vyčlenilo peniaze aj na obnovu zastávky pri základnej škole, opravy niektorých poškodených ciest či nutnú údržbu viacúčelového ihriska. "Tiež sme získali dotáciu 10.000 eur od ministerstva financií na prekládku miestneho rozhlasu. S prácami začneme v priebehu augusta," uzavrel Gemzický.