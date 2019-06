Ľ. Stacho v Galérii mesta Bratislavy pripomína vznik fotografie

Návštevník výstavy vidí rôzne podoby plošnej i priestorovej fotografie. Niektoré sú veľkoplošné.

Bratislava 21. júna (TASR) - Výstava Ľuba Stacha Svetlo a citlivá vrstva v Pálfyho paláci Galérie mesta Bratislavy (GMB) približuje jeho experimentálne fotografické výskumy z konca 80. a začiatku 90. rokov 20. storočia. Bola to doba vplynutia komunistického obdobia normalizácie do búrlivých spoločenských i kultúrnych zmien po Novembri 1989.



"Okrem 30. výročia novembra si pripomíname 180 rokov od vynálezu fotografie," zdôvodnil autor na štvrtkovom (20. 6.) otvorení výstavy. Zároveň pripomenul 70. výročie založenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a vďaka Nežnej revolúcii aj vznik nového štúdia fotografie, kde pôsobí ako profesor.



Kurátorka výstavy Lucia L. Fišerová konštatovala, že spoločným menovateľom Stachovej tvorby turbulentného obdobia bol vedecko-experimentálny prístup blízky konceptuálnym stratégiám, meditatívny s vizuálne príťažlivým obsahom a výraznou spoločenskou angažovanosťou.



Expozícia je poskladaná zo samostatných, ale navzájom prepojených projektov. Dielo Pridajte ruku je z novembrových udalostí 1989, prezentované časozbernou dokumentáciou akcie a spája princípy participatívneho happeningu, konceptuálneho dokumentu a experimentu s citlivou fotografickou vrstvou. Toto prelomové obdobie v spoločnosti pripomína aj video dokumentujúce fotografie z dianie v Bratislave a sprevádzané piesňou Tublatanky Pravda víťazí.



"Pojem citlivá vrstva sa dá vnímať i ako metafora spoločenského milénia, vibrujúcej atmosféry novembrových dní. Vedecké postupy využívané v umeleckej tvorbe často zámerne umenšujú estetickú stránku v prospech myšlienkovej i za cenu straty vizuálnej pôsobivosti diela, ktoré je tak určené skôr na 'čítanie' ako na dívanie sa. Stacho dokázal funkčne prepojiť konceptuálne s perceptuálnym tak, aby tým fotografia získala, ale nestratila. Pokusy s citlivou vrstvou, vývojkou a ustaľovačom sú pokusmi vnímavého inžiniera, u ktorého otázka prírodných zákonitostí a krásy splývajú v jedno. Tieto procesy sa zároveň stávajú i samotným predmetom skúmania, slúžia na dôkladnú sebareflexiu fotografického média, akoby to bol živý organizmus," zhodnotila kurátorka.



Návštevník výstavy vidí rôzne podoby plošnej i priestorovej fotografie. Niektoré sú veľkoplošné. Typ tichých a subtílnych čiernobielych obrazov predstavujú tie, ktoré vznikli zaznamenaním pohybu slnka kresliaceho svetlom po stene a podlahe (Slnko môjho ateliéru a Tiché svetlo elektrárne).



"Menej nápadnú cestu predstavujú jeho súkromne ladené performancie, fotoinštalácie či drobné intervencie do verejného priestoru. Interpretáciou Stachovej tvorby je i tá, podľa ktorej sa v procese vzniku fotografie (pôsobenie svetla, plynutie času, latentná energia, prostredie kvapaliny, odtlačok, vyvolávanie, zjavovanie, zrkadlenie, ustaľovanie, deštrukcia, miznutie) odzrkadľuje fyzické bytie človeka s jeho bolestnými i transcendentnými momentmi. Najsilnejším dôkazom sú jeho autoportréty, Meditácia – autoportrét z roku 1993," dodala Lucia L. Fišerová.



Výstava potrvá do 13. októbra.