Ľubovnianska nemocnica pokračuje v modernizácii aj v tomto roku

Ľubovnianska nemocnica je okresnou nemocnicou pre spádovú oblasť približne 47.000 aktívnych poistencov, svoju činnosť však rozširuje aj do ďalších regiónov.

Stará Ľubovňa 19. februára (TASR) – Ľubovnianska nemocnica, nezisková organizácia, pokračuje v modernizácii svojich priestorov aj v tomto roku. Jej riaditeľ Peter Bizovský pre TASR uviedol, že momentálne je vo výstavbe urgentný príjem, nové operačné a pôrodné sály, rozšírenie RTG pracoviska a detského oddelenia.



"Celkové náklady na tento projekt sú vo výške sedem miliónov eur, z toho 4,5 milióna eur sme dostali z eurofondov, 2,5 milióna eur je z vlastných zdrojov. Práce sa začali ešte v roku 2018, teraz nám ich trochu prerušila zima, pretože ide zatiaľ prevažne o práce v exteriéri. Na jar sa to ale rozbehne naplno, končiť by sme mali v roku 2021," ozrejmil Bizovský s tým, že rekonštrukcia sa realizuje za plnej prevádzky nemocnice, pretože nie je možné odstaviť či už celé chirurgické, alebo gynekologické oddelenie. Aj preto je časový harmonogram modernizácie o niečo dlhší.



Riaditeľ dodal, že vďaka dobrému hospodáreniu sa im darí každý rok odložiť nejaké finančné prostriedky, ktoré investujú do ďalšej obnovy. Nedávno sa im tak podarilo ukončiť rekonštrukciu centrálnej sterilizácie a pokračovať budú v zatepľovaní pavilónu A vrátane výmeny strechy. "Ideme robiť aj nové parkoviská, rekonštruovať chceme i hospodársky dvor, takže je toho veľa," konštatoval Bizovský.



Ľubovnianska nemocnica je okresnou nemocnicou pre spádovú oblasť približne 47.000 aktívnych poistencov, svoju činnosť však rozširuje aj do ďalších regiónov. Riaditeľ potvrdil, že sa im podarilo presadiť v okresoch Sabinov a Kežmarok, v Lipanoch otvorili neurologickú a internú ambulanciu a RTG pracovisko. "Vďaka tomuto sa nám trošku spádová oblasť rozširuje. V pláne máme otvárať ďalšie ambulancie. Chceme ukázať pacientom, že majú možnosť chodiť aj do Starej Ľubovne, ale musíme sa presadiť aj kvalitou poskytovaných služieb, pretože inak pacient nepôjde do iného okresu," zdôraznil Bizovský. Aj preto sa neustále snažia priestory v nemocnici modernizovať.