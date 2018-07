Ľubovnianske hradné slávnosti venujú víťazstvu Jána III. Sobieskeho

Okrem Hradných slávností sa môžu návštevníci Ľubovnianskeho hradu tešiť počas sezóny aj na ďalšie podujatia.

Stará Ľubovňa 24. júla (TASR) – Hrad v Starej Ľubovni bude po roku opäť dejiskom Hradných slávností, ktoré sú jedným z vrcholov letnej turistickej sezóny. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR uviedol, že počas víkendu od 27. do 29. júla je pripravených množstvo aktivít, pričom hlavnou z nich je rekonštrukcia historickej udalosti z druhej polovice 17. storočia, ktorá je s hradom spätá.



„Pravidelne si v tomto čase pripomíname nejakú významnú historickú udalosť z dejín hradu. Tento rok to budeme realizovať v podobe, keď sa kráľ Ján III. Sobieski z víťaznej bitky na Hrade Ľubovňa zastaví. Tento poľský panovník zachránil Európu pred inváziou tureckých vojsk, pamätná je bitka pri Viedni v roku 1683, kde bol hlavným víťazom a turecké vojská vďaka tomu nepostupovali ďalej do Európy. Pri návrate do Krakova sa na pár týždňov zastavil tu v Ľubovni," priblížil Mikulík. Podľa neho sa na hrade v tomto čase predovšetkým zabával, oslavoval víťazstvo a vraj pár chlapov počas bujarých osláv aj umrelo.



Návštevníci sa tak môžu tešiť na slávnostné vítanie kráľa, príde celá jeho posádka i husárska armáda a panovník si so sebou prinesie aj korisť v podobe brušných tanečníc. Zaujímavosťou bude podľa Mikulíka aj dobová kuchyňa. „Určite každý pozná bratislavské rožky, no len málokto vie, že bratislavské rožky sú vlastne Sobieskeho fúzy. Keď sa niekto pozrie na jeho portrét, ktorý mimochodom máme u nás v depozitári a nedávno sme ho priniesli z Krakova, tak môže vidieť, že jeho fúzy sú naozaj vytočené do tvaru klasických bratislavských rožkov," upozornil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea. Spomínaný portrét budú môcť vidieť návštevníci v podzemí hradnej kaplnky, múzeu ho zapožičali z Kláštora kapucínov v Krakove.



„Pre návštevníkov chystáme aj veľké prekvapenie v podobe tieňohry a myslím, že to na slovenských hradoch ešte nevideli. Viac ale neprezradím, treba prísť na nočnú prehliadku v piatok 27. júla večer, bude to veľká a krásna animácia priamo na hradných múroch," zdôraznil Mikulík.



Okrem Hradných slávností sa môžu návštevníci Ľubovnianskeho hradu tešiť počas sezóny aj na ďalšie podujatia. Okrem denných prehliadok a viacerých expozícií, či tradičných vystúpení sokoliarov, sa podarilo zrealizovať cez Fond na podporu umenia projekt pod názvom „Čo dokážu naše ruky". „Dlhodobo sa snažíme návštevníkom ukázať tradičné remeslo z rúk naozajstných remeselníkov. Všetky víkendy v auguste tak budú venované spracovaniu ľanu, košikárstvu, kováčstvu a drotárstvu," doplnil Mikulík.



Druhá augustová nedeľa bude už tradične patriť podujatiu Deň medu. A keďže sa na hrade Ľubovňa a v skanzene pod ním vlani natáčal kasting do šou Zem spieva, rozhodli sa pozvať 31. augusta všetkých účinkujúcich z okresu Stará Ľubovňa na podujatie Skanzen spieva. „Okrem toho v spolupráci s mestom 11. septembra u nás vystúpia Radošinci a SĽUK so svojim predstavením Jánošík a 13. septembra bude veľký benefičný koncert Sisy Sklovskej na záchranu portrétu Márie Terézie," uzatvára riaditeľ Ľubovnianskeho múzea.