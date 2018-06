Lučenec bude mať v nasledujúcom volebnom období 21 mestských poslancov

Lučenec mal začiatkom júna podľa údajov mestského úradu dovedna 26.509 obyvateľov. Podľa platnej legislatívy tak môže mať najmenej 15 a najviac 25 mestských poslancov.

Lučenec 28. júna (TASR) – Dokopy 21 poslancov v siedmich volebných obvodoch bude mať v rokoch 2018 až 2022 po nadchádzajúcich komunálnych voľbách mestské zastupiteľstvo Lučenca. V porovnaní so súčasnosťou sa tak počet poslancov nezmení. Rozhodli o tom mestskí poslanci na štvrtkovom zasadnutí.



„Nejdeme na maximálnu hranicu a ani na minimum. Sme niekde v strede,“ poznamenala na margo staronového počtu poslancov primátorka Alexandra Pivková.



K miernej zmene dochádza len pri územnom rozsahu jednotlivých obvodov. Na návrh poslanca Pavla Baculíka totiž zástupcovia občanov odsúhlasili, aby boli všetky bytové domy na Ulici osloboditeľov, Ludvíka Svobodu a Jána Botta v jednom volebnom obvode a nie rozdelené, ako to bolo doteraz. Časti spomínaných ulíc preto odčlenili z volebného obvodu č. 1 a pričlenili do obvodu č. 2.



