Lučenec chce odkúpiť budovu mestského úradu, bude jednať o cene

Rozhodli o tom lučeneckí mestskí poslanci na svojom aprílovom zasadnutí v reakcii na ponuku UK, ktorá mestu ponúkla budovu za 1,3 milióna eur, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom.

Lučenec 27. apríla (TASR) – Budovu mestského úradu (MsÚ) na Novohradskej ulici s priľahlými pozemkami, ktorú si v súčasnosti Lučenec prenajíma od Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, má samospráva záujem odkúpiť. S vlastníkom však bude ešte jednať o konečnej kúpnej cene. Rozhodli o tom lučeneckí mestskí poslanci na svojom aprílovom zasadnutí v reakcii na ponuku UK, ktorá mestu ponúkla budovu za 1,3 milióna eur, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom.



Samospráva v súčasnosti v zmysle nájomnej zmluvy platí vlastníkovi ročný nájom vo výške viac ako 52.000 eur. Podľa primátorky Alexandry Pivkovej im zmluva zabezpečuje, že mesto môže objekt ešte päť rokov využívať. „Určite tú budovu chceme, ale nie za 1,3 milióna eur. Vlastníkovi dáme listom na vedomie, že o ňu máme záujem, ale v ďalších kolách budeme chcieť rokovať o cene,“ uviedla.



Podľa poslanca Dušana Ilčíka je potrebné v tejto veci zvážiť všetky možnosti. „Ja chápem aj to, že do budovy treba veľa investovať, že je v hroznom stave. Je však v centre mesta, má vynikajúcu polohu a jej dispozičné riešenie je ideálne,“ podotkol poslanec. Poznamenal tiež, že v tomto objekte MsÚ sídli už 19 rokov a ľudia si na to zvykli.



Ďalšou alternatívou je umiestnenie MsÚ do budovy Okresného úradu (OÚ) na Námestí republiky, ktorú vlastní mesto. Postavená však bola v roku 1971 a vyžaduje si zásadnú rekonštrukciu. Celkové náklady obnovy vyčíslila samospráva v roku 2015 na zhruba 6,5 milióna eur.



„Ja by som bola za to, ako dobrý hospodár, zveľaďovať vlastný majetok. Náš majetok je budova OÚ, kde sme prijali koncept spoločnej úradovne so štátom,“ uviedla pre TASR primátorka s tým, že pokiaľ ale sú v meste budovy na predaj, ktoré sú výhodné a môžu poslúžiť pre účely samosprávy, sú vždy ochotní jednať. „Lebo nemáme záujem, aby niečo zostalo prázdne, prípadne sa užívalo na také účely, na aké sa nemá, keďže je to v centre,“ zakončila.